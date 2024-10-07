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        Sarp Bozkurt: Çekim boyunca 'İstanbul'dan sakin bir yere taşınıyoruz' dedik

        BU yıl 61'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Yarışması'nda yarışan 'Galata' filminin gösterimi yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 10:40 Güncelleme: 07.10.2024 - 10:45
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        Sarp Bozkurt: Çekim boyunca 'İstanbul'dan sakin bir yere taşınıyoruz' dedik
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        BU yıl 61'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Yarışması'nda yarışan 'Galata' filminin gösterimi yapıldı. Gösterim sonrası yapılan söyleşide konuşan filmin başrol oyuncusu Sarp Bozkurt, “Bütün çekim süresi boyunca 'İstanbul'dan sakin bir yere taşınıyoruz' dedik. Bir şeye konsantre olduğunuzda İstanbul'un ne kadar yaşanmaz bir yer haline geldiğini tekrar anlıyorsunuz" dedi.

        Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 61'inci kez başladı. Festivalin ilk gününde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın ikinci filmi Kenan Mansur Doğru ve Umut Osman Demirkol'un yönettiği 'Galata' filminin gösterimi yapıldı. Gösterime sinemaseverlerin ilgisi yüksek oldu.

        Toplumda kendilerini dışlanmış hisseden iki karakterin, hikaye ilerledikçe aralarında oluşan ilişkinin konu edildiği filmin gösterimine oyuncular Suyumbige Dadalı, Sarp Bozkurt, Eda Nur Hancı, Barış Kolik, Emiralp Arslan, yönetmenler Kenan Mansur Doğru ve Umut Osman Demirkol katıldı. Gösterim sonrasında film ekibi, aynı salonda düzenlenen söyleşide izleyicilerle buluştu.

        Yönetmen Kenan Mansur Doğru, “Enteresan ve zor bir filmdi. Hem oyunculuk, hem sanat olarak bir şey denemeye çalıştık. Kendimize bir dünya yaratmaya çalıştık. Burada olmak bizim için çok kıymetli. 2,5 ay boyunca her gün prova yaparak hazırlandık. Çok zor sahneler oldu ancak yarattığımız dünyadan mutluyum. Prova zamanında zor bir işin altına gireceğimizi söyledim. Bizim için zor olan şeyi biz avantaja çevirdik. Bu hikayede olabildiğince gerçeği yansıtmaya çalıştık" dedi.

        Filmin diğer yönetmeni Umut Osman Demirkol, projeye inandıkları için ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Demirkol, “Aykırı bulunabilecek, zor olduğu düşünülecek, herkesin kabul edemeyeceği şeyleri tartışan, bu yüzden değerli olduğunu düşünüyorum. Şehirle ilgili göstermek istediğimiz de çok şey vardı. Bunun için de çok çalıştık. Demek ki bir şeyler yolunda gitmiş ki bugün buradayız. Senaryonun bir tek çıkış noktası yoktu. En önemlisi bazı kalıplara sığmayan insanların dışlanmasından duyduğumuz rahatsızlık. Bununla ilgili senaryo yazmış olmama rağmen ben bile insanları belli kalıplar içerisine sokuyorum" diye konuştu.

        İstanbul'un sokaklarında çekilen film sırasında neler yaşandığına dair gelen soruya cevap veren filmin başrol oyuncusu Sarp Bozkurt, “İnanılmaz zordu. Bütün çekim süresi boyunca 'İstanbul'dan sakin bir yere taşınıyoruz' dedik. Bir şeye konsantre olduğunuzda İstanbul'un ne kadar yaşanmaz bir yer haline geldiğini tekrar anlıyorsunuz. Bizim rahat etmemiz için herkes elinden geleni yaptı ama İstanbul şartlarında bu imkansız olabilecek bir şey. Başımıza bunların geleceğini biliyorduk. En başında da bunları konuşurken, görüntüyü kesmeyeceğimizi ve bu anların da filmde olmasını istediğimizi konuştuk" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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