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        'Ayşe' filmine Altın Portakal'da büyük ilgi; down sendromlu Rıdvan'dan ablasına sevgi gösterisi

        BUyıl 61'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yönetmen ve senarist Necmi ve Ahmet Sancak kardeşlerin, kuzenleri down sendromlu Rıdvan ile ona bakan ablası Fatma Sancak'ın hayatını anlattığı 'Ayşe' filmi, büyük beğeni topladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 11:02 Güncelleme: 07.10.2024 - 11:05
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        'Ayşe' filmine Altın Portakal'da büyük ilgi; down sendromlu Rıdvan'dan ablasına sevgi gösterisi
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        BUyıl 61'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yönetmen ve senarist Necmi ve Ahmet Sancak kardeşlerin, kuzenleri down sendromlu Rıdvan ile ona bakan ablası Fatma Sancak'ın hayatını anlattığı 'Ayşe' filmi, büyük beğeni topladı. Filmin başrol oyuncusu down sendromlu Rıdvan Sancak, filmin güzel olduğunu belirtip, ablasına dönerek "Seni seviyorum" dedi.

        Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 61'inci kez düzenleniyor. Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması da Necmi Sancak'ın 'Ayşe' filminin gösterimi ile başladı. Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda yapılan gösterime vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi. Gösterimi izlemek isteyen sinemaseverler, kapıda kuyruk oluşturdu. Filmin yapımcıları Necmi ve Ahmet Sancak'ın kuzenleri down sendromlu Rıdvan ile ona bakan ablası Fatma'nın yaşadıklarını konu alan filmin oyuncuları arasında Binnur Kaya, Rıdvan Sancak, Menderes Samancılar ve Nazlıcan Demir bulunuyor. Filmin gösterimine, yarışma jürisi Ferzan Özpetek, Deniz Göktürk Kobanbay, İlker Kaleli, Melis Behlil, Melisa Önel ve Mercan Dede de katıldı.

        'RİSKLİ İŞLERİN İÇİNDE OLMAYI SEVİYORUM'

        Film sonrasında gerçekleştirilen söyleşide konuşan Binnur Kaya, seyredilmesinin zor bir film olduğunu, bu nedenle katılan izleyicilere teşekkür etti. Kaya, "Sadece iyi bir senaryo okumuştum. Bu, çok cesur bir iş. Riskli işlerin içinde olmayı seviyorum. Daha önce kendilerinin de denemediği bir şey denediler. Zor ve riskli bir işti. Rıdvan, harika bir partnerdi; işi hiç aksatmadı. Rıdvan'ın ablası Fatma, benim oynadığım karakterin gerçek hayattaki hali. Hayatından büyük bir sevgiyle vazgeçmiş bir kadının hayatından anca bir kesit olabilir. Çok büyük bir fedakarlık. Harika bir abla olduğu için Fatma Sancak'a çok teşekkür ederim. Onun yaşadıklarının çok küçük bir kısmını gösterebildik" diye konuştu.

        'FATMA ABLA VE RIDVAN'DAN ETKİLENEREK BİR HİKAYE YAZDIK'

        Filmin senaristlerinden Ahmet Sancak, "Ben, Necmi, Rıdvan ve Fatma ablayla kuzeniz ve birlikte büyüdük. Bu fikir, 10 yıl önce Rıdvan- Fatma'nın hikayesinden esinlenerek ortaya çıktı. Bugün burada olmak, çok büyük bir heyecan" dedi. Filmin senarist ve yönetmeni Necmi Sancak da "Ahmet'le beraber kuzenimiz Fatma abla ve Rıdvan'dan etkilenerek bir hikaye yazdık. Fatma abla evlilik teklifi alsaydı nasıl olurdu gibi sorular sorarak böyle bir senaryo ortaya çıktı. 2-3 yıl boyunca bunu hayata geçirmek için çalıştık. Ben, Ahmet ve Binnur Kaya, senaryoyu geliştirmeye başladık. Sonra Menderes abiye sorduk; o da bizi kırmadı. Oynamasını istediğimiz karaktere kendisi de bir şeyler ekleyerek, çok güzel bir karakter oluşturdu. Ardından Ali Seçkiner Alıcı abiye gittik, 'Binnur hanıma aşık olmak isteyen kişi olur musun?' dedik, o da 'Seve seve' dedi. Uzun bir sürecin sonunda izleyiciyle buluşmasını sağladık" dedi.

        'ROLÜN BÜYÜĞÜ, KÜÇÜĞÜ YOK'

        Bu tür filmlerde rol almayı seve seve kabul ettiğini belirten Menderes Samancılar, "Necmi ile film için buluştuk ve Ayşe'yi Binnur'un oynayacağını söyledi. Senaryoyu okuduğumda 'Tamam' dedim. Rolün büyüğü, küçüğü yok. Önemli olan projenin neye hizmet ettiği. Senaryoyu okudum derdi var, sıkıntısı var ve çözüm istiyor. Hepimizin çözüme ihtiyacı var. Sıkıntıları çözmek için bu tür projelerin içerisinde seve seve yer almak boynumuzun borcu" diye konuştu.

        ABLAYA UZUN SÜRE ALKIŞ

        Filmin başrolü down sendromlu Rıdvan Sancak ise filmin güzel olduğunu belirtip, ablasına dönerek "Seni seviyorum" dedi. Filmi kardeşiyle birlikte izlemeye gelen Rıdvan'ın ablası Fatma Sancak da seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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