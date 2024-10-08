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        Süs bitkileri ihracatının yüzde 45,6'sı Antalya'dan

        TÜRKİYE'ninbu yıl yaş meyve sebze ihracatının yüzde 20,7'si, süs bitkileri ve mamulleri ihracatının yüzde 45,6'sı Antalya'dan yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 10:02 Güncelleme: 08.10.2024 - 10:05
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        Süs bitkileri ihracatının yüzde 45,6'sı Antalya'dan
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        TÜRKİYE'ninbu yıl yaş meyve sebze ihracatının yüzde 20,7'si, süs bitkileri ve mamulleri ihracatının yüzde 45,6'sı Antalya'dan yapıldı. Tarım sektöründen 891 milyon 564 bin dolar ihracat geliri elde edilen kentte yaş sebze meyve ihracatından 497 milyon 605 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri ihracatından 48 milyon 178 bin dolar gelir sağlandı.

        Antalya'nın ocak- eylül döneminde tarım, sanayi ve madencilik sektörünün ihracat geliri, 1 milyar 620 milyon 750 bin dolar oldu. Tarım sektöründen 891 milyon 564 bin dolar ihracat geliri elde edilen kentte yaş sebze meyve ihracatından 497 milyon 605 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri ihracatından 48 milyon 178 bin dolar gelir sağlandı. Antalya'da madencilik sektöründe ihracat geliri 267 milyon 150 bin dolar, sanayi sektöründe ise 457 milyon 899 bin dolar ihracat geliri oldu.

        ANTALYA'DAKİ İHRACAT RAKAMLARI

        Antalya Ticaret Borsası verilerine göre; eylül ayında yaş meyve sebze ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye'de yüzde 10,1, Antalya'da ise yüzde 21,4 arttı. Süs bitkileri ve mamulleri ihracatı Türkiye'de yüzde 16,9, Antalya'da yüzde 1,8 arttı. Toplam tarım ve gıda ihracatı Türkiye'de yüzde 1,1 azalırken, Antalya'da yüzde 14,4 arttı. Sanayi ihracatı Türkiye'de yüzde 1,1 artarken, Antalya'da yüzde 7 azaldı. Maden ihracatı Türkiye'de yüzde 1 artarken, Antalya'da yüzde 30 azaldı. Toplam ihracat Türkiye'de yüzde 0,7 artarken, Antalya'da yüzde 1,4 azaldı.

        TÜRKİYE'DE TARIM VE GIDA İHRACATI BÜYÜDÜ

        Ocak- eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yaş meyve sebze ihracatı Türkiye'de yüzde 4,9 büyürken, Antalya'da yüzde 5,5 küçüldü. Süs bitkileri ve mamulleri ihracatı Türkiye'de yüzde 0,7 azalırken, Antalya'da yüzde 2,2 arttı. Toplam tarım ve gıda ihracatı Türkiye'de yüzde 3,8 büyürken, Antalya'da aynı kaldı. Sanayi ihracatı Türkiye'de yüzde 2 büyürken, Antalya'da yüzde 5,4 büyüdü. Maden ihracatı Türkiye'de yüzde 3,9, Antalya'da yüzde 5,1 büyüdü. Toplam ihracat Türkiye'de ve Antalya'da yüzde 2,3 büyüdü.

        İHRACAT PAYI ANTALYA'DA YÜZDE 50,4

        Eylül ayında tarım ve gıda ihracatı içinde, yaş meyve sebze ihracatının payı Antalya'da yüzde 50,4, Türkiye'de yüzde 7,5 oldu. Süs bitkileri ve mamulleri ihracatının payı Antalya'da yüzde 3,2, Türkiye'de yüzde 0,2 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın eylül ayına göre bu yılın aynı döneminde Türkiye'de toplam ihracat içinde tarımın payı yüzde 0,1 azalarak, yüzde 15,1 oldu. Sanayinin payı aynı kalarak yüzde 82,1, madenciliğin payı ise yüzde 0,1 artışla yüzde 2,8 oldu.

        SANAYİ VE MADENCİLİK PAYI AZALDI

        2024 eylül ayında Antalya'da toplam ihracat içinde tarımın payı yüzde 49 ile aynı kaldı. Sanayinin payı ise yüzde 3 azalarak yüzde 29, madenciliğin payı yüzde 3 azalarak yüzde 22 oldu. Ocak- eylül toplamında geçen yılın aynı dönemine göre Antalya'da toplam ihracat içinde tarımın payı yüzde 1 azalarak yüzde 55, sanayinin payı yüzde 1 artarak yüzde 28, madenciliğin payı aynı kalıp yüzde 16 oldu. Türkiye'de toplam ihracat içinde tarımın payı yüzde 0,2 büyüyerek yüzde 15,7'ye yükseldi, sanayinin payı yüzde 0,3 azalarak yüzde 81,6'ya düştü, madenciliğin payı ise yüzde 0,1 artarak yüzde 2,7 oldu.

        TİCARET BORSASI BAŞKANI AÇIKLADI

        Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Türkiye'nin 2024 eylül ayında yaş meyve sebze ihracatının yüzde 21,7'sinin, ocak- eylül ayı toplamında yüzde 20,7'sinin Antalya'dan yapıldığını söyledi. Çandır, "2024 eylül ayında Türkiye'nin süs bitkileri ve mamulleri ihracatının yüzde 41,7'si Antalya'dan yapıldı. 9 ay toplamında ise yüzde 45,6'sı Antalya'dan gerçekleştirildi. 2024 eylül ayında Türkiye'nin tarım ve gıda ihracatının yüzde 3,4'ü ve 9 ay toplamında da yüzde 3,4'ü Antalya'dan yapıldı. 2024 eylül ayında Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 0,9'u, 9 ay toplamında ise yüzde 1'i Antalya'dan yapıldı. 2024 eylül ayında ve 9 ay toplamında Türkiye'nin sanayi ihracatının yüzde 0,3'ü Antalya'dan yapıldı. 2024 eylül ayında Türkiye'nin maden ihracatının yüzde 5,5'i, 9 ay toplamında ise yüzde 6'sı Antalya'dan yapıldı" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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