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        Komşusunun kapısına tiner döküp yaktı (2)

        TUTUKLANDIAntalya'dadaha önce 'Bak evine molotof kokteyli atarım, yakarım' diyerek tehdit ettiği komşusunun kapısına tiner döküp, ateşe veren Serhan Kaynar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 17:28 Güncelleme: 08.10.2024 - 17:28
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        Komşusunun kapısına tiner döküp yaktı (2)
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        TUTUKLANDI

        Antalya'dadaha önce 'Bak evine molotof kokteyli atarım, yakarım' diyerek tehdit ettiği komşusunun kapısına tiner döküp, ateşe veren Serhan Kaynar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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