Komşusunun kapısına tiner döküp yaktı (2)
TUTUKLANDIAntalya'dadaha önce 'Bak evine molotof kokteyli atarım, yakarım' diyerek tehdit ettiği komşusunun kapısına tiner döküp, ateşe veren Serhan Kaynar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
TUTUKLANDI
Antalya'dadaha önce 'Bak evine molotof kokteyli atarım, yakarım' diyerek tehdit ettiği komşusunun kapısına tiner döküp, ateşe veren Serhan Kaynar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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