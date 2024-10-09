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        Hull City ile Alanyaspor hazırlık maçında karşılaşacak

        İNGİLTERE Championship ekiplerinden Hull City, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 15:35 Güncelleme: 09.10.2024 - 15:40
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        Hull City ile Alanyaspor hazırlık maçında karşılaşacak
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        İNGİLTERE Championship ekiplerinden Hull City, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

        Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, liglere verilen milli arada kamp için Antalya’nın Belek bölgesine geldi. 7 Ekim’de kamp için Antalya’ya gelen turuncu-siyahlılar, 11 Ekim Cumartesi günü Alanyaspor ile oynayacak maça kadar hazırlıklarına Kaya Palazzo Resort’ta devam edecek. GAİN Park Stadyumu’nda oynanacak mücadele sonrasına Hull City, Antalya kampını tamamlayacak.

        JOAO PEDRO KADRODA

        Öte yandan İngiliz ekibinin kadrosuna kattığı Fenerbahçeli Joao Pedro da Antalya kampının kadrosunda yer aldı. Hull City, geçtiğimiz haftalarda Joao Pedro ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Brezilyalı forvet oyuncusu, Championship’te takımıyla 1 maçta görev aldı. Antalya kampında takıma adapte olup, bireysel performansını arttırmak isteyen tecrübeli futbolcu, milli aranın ardından takımın vazgeçilmez isimlerin arasında yer almak istiyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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