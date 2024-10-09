Hull City ile Alanyaspor hazırlık maçında karşılaşacak

İNGİLTERE Championship ekiplerinden Hull City, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, liglere verilen milli arada kamp için Antalya’nın Belek bölgesine geldi. 7 Ekim’de kamp için Antalya’ya gelen turuncu-siyahlılar, 11 Ekim Cumartesi günü Alanyaspor ile oynayacak maça kadar hazırlıklarına Kaya Palazzo Resort’ta devam edecek. GAİN Park Stadyumu’nda oynanacak mücadele sonrasına Hull City, Antalya kampını tamamlayacak.