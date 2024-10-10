Tabancayla ateş edilen apartmanın önünde dururken vurulup, öldü

ANTALYA'da apartmanın önünde otururken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin açtığı ateşte, vücuduna kurşun isabet eden Ahmet Yusuf Kaçarlar (22), hayatını kaybetti.

Olay, saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2851 Sokak’ta meydana geldi. Sokağa gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler apartmana doğru tabanca ile ateş etmeye başladı. Bu sırada apartman önünde oturan kişi, vücuduna isabet eden kurşunla yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayınca parmak izi alınan kişinin, Ahmet Yusuf Kaçarlar olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kaçarlar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.