Alanyaspor - Hull City: 0-2

Antalya'da hazırlıklarını sürdüren, İngiltere Championship takımlarından Hull City, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile hazırlık maçında Oba Stadyumu'nda karşılaştı. Alanyaspor, Hull City’e 2-0 mağlup oldu. Mücadelede Hull City’nin gollerini 51’inci dakikada Matty Jacob ve 84'üncü dakikada Xavier Simons kaydetti.

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