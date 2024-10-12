Altın Portakal'da Göksel Kortay'a 60'ıncı yıl plaketi

BUyıl 61'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin son gününde gösterimi yapılan 'Fidan' filminin kadrosunda yer alan usta sanatçı Göksel Kortay'a, sanat hayatındaki 60'ıncı yıl olması nedeniyle plaket verildi.

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 61'inci kez yapılıyor. Festivalin son gününde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Ayçıl Yeltan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Fidan' filminin gösterimi yapıldı. Kadrosunda Leyla Smyrna Cabas, Alican Yücesoy, Ayça Bingöl, Göksel Kortay, Gürkan Uygun, Ilgın Bingöl ve Pınar Tuncegil gibi isimlerin yer aldığı filmin Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan gösterimi, büyük ilgi gördü. Film gösteriminin sonrasında filmin kadrosun yer alan usta sanatçı Göksel Kortay'a, sanat hayatındaki 60'ıncı yıl olması nedeniyle bir plaket verildi.

KORTAY'A SARILDI Kortay'a plaketi veren BİROY Sinema Oyuncuları Meslek Birliği Başkanı Renan Bilek, konuşması sırasında duygu dolu anlar yaşayıp, Kortay'a sarıldı. Renan Bilek, "Kortay ile birlikte çalışmamız olmadı ama Tiyatro Oyuncuları Derneği vasıtasıyla üzerimizde çok emeği vardır. Zarafeti, entelektüel birikimiyle, çağdaş Türk kadınının en iyi motiflerinden birisi olmuştur ömrü boyunca. Büyüklerimize özenerek büyürdük. Bizim yaşıtımız hanımefendilerin idolü olmuştur Göksel Kortay" dedi. 'BİR MESLEKTE 60 YIL, DİLE KOLAY'

Aldığı ödül ile çok duygulandığını söyleyen Göksel Kortay, "Meslek yaşamımdaki 60 yılımı göz ardı etmeyip, beni bu gece muhteşem ödülle taçlandıran BİROY'a çok teşekkür ediyorum. Çok duygusallaştım ve çok heyecanlıyım. Bir meslekte 60 yıl, dile kolay; bir ömür demek. Ne güzel bir rastlantıdır, Altın Portakal ile yaşıtmışız. Bu yolculukta oyunculuk, yönetmenlik, sunuculuk, çevirmenlik, dublaj, sendikacılık var. Bu ödülü yönetmenimiz Ayçıl Yeltan özelinde hayallerine hiçbir zaman dur demeyen ve sürekli o hedefe doğru koşan, uğraşan, didinen, tek başına başarabilen tüm kadınlarımız adına almak istiyorum. Bu, 60 emek yılımın en özel, en önemli ödülü" dedi.