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        Down sendromlu kardeşine ömrünü adayan ablanın hayatı film oldu

        İSTANBUL'dayaşayan Down sendromlu Rıdvan Sancak (35) ile ona bakan ablası Fatma Sancak'ın (43) hayat hikayesi, beyaz perdeye taşındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 12:33 Güncelleme: 12.10.2024 - 12:35
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        Down sendromlu kardeşine ömrünü adayan ablanın hayatı film oldu
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        İSTANBUL'dayaşayan Down sendromlu Rıdvan Sancak (35) ile ona bakan ablası Fatma Sancak'ın (43) hayat hikayesi, beyaz perdeye taşındı. Sancak kardeşlerin kuzenleri Necmi Sancak'ın yönetmenliğini yaptığı ve Altın Portakal Film Festivali'nde prömiyerini yapan 'Ayşe' filmiyle ilgili Fatma Sancak, "Rıdvan benim hayat ödülüm, yol arkadaşım" dedi.

        İstanbul'da yaşayan Fatma Sancak ile baktığı Down sendromlu kardeşi Rıdvan Sancak'ın hayat hikayesi, kuzenleri yönetmen Necmi Sancak tarafından beyaz perdeye taşındı. 10 yıl önce kuzenlerinin yaşamlarından etkilenerek film yapmayı düşünen Sancak, geçen yıl çekimleri tamamlanan 'Ayşe' ismini verdiği filmiyle 61'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film kategorisinde yarışmaya hak kazandı. 45 gün süren çekim sürecinde abla Fatma Sancak, kardeşi Rıdvan'ı hayatı boyunca olduğu gibi yine yalnız bırakmadı. Senaryo gereği saçları kesildiği için uzun süre ağlayan Rıdvan'ı sakinleştiren yine ablası oldu. Festival kapsamında seyirciyle buluşan, başrollerini Rıdvan Sancak ve Binnur Kaya'nın oynadığı film, sinemaseverlerin beğenisini kazandı.

        'YAŞADIKLARIMIZLA 5 FİLM DAHA ÇIKAR'

        Film sürecinde yaşadıklarını DHA'ya anlatan Fatma Sancak, "Yönetmenimiz Necmi Sancak ve yapımcımız Ahmet Sancak ile kuzeniz. Bundan 10 yıl önce 'Bir gün sizin filminizi çekeceğiz' dediler. O zaman inanmadık ama 'Siz bir yönetmen olun, size söz çekeriz' dedim. 10 yıldan sonra bu plan gerçekleşmeye başlayınca 'Söz verdiğimiz için başlayalım' dedik. Proje ortaya çıkınca çok sevindik ama gerçekleşeceğini düşünmedik. Gerçekleşince iş başa düştü. Küçüklüğümüzden beri böyle bir şey olacağını biliyorduk. Hikayemizin bir gün film veya kitap olacağını düşünüyorduk. Yaşadığımız şeylerle aslında bu filmden 5 tane daha çıkardı" dedi.

        'KENDİ HAYATIMI DA YÖNLENDİRDİM'

        Kardeşiyle yaşadıklarını anlatırken duygu dolu anlar yaşayan Sancak, "Filmde beni oynayan Binnur Kaya ile ilk tanışmamız çok sıcak oldu. Çok güzel ve çok fazladan oynadı. Bu filmde gözüken bir adanmışlık olabilir ama Rıdvan'a hayatımı adamışken kendi hayatımı da yönlendirdim. Rıdvan benim hayat ödülüm, yol arkadaşım. Hayatta birlikte yol alırken çok şeyler kazandığımı da biliyorum. Buna adanmışlık dememek lazım. Çekimler 45 gün sürdü. O sürede çok güzel şeyler yaşadık. Rıdvan çok mutlu oldu. Film bittikten sonra boşluğa düştü. O süreçten kurtarmak için yine yanında ben vardım" diye konuştu.

        'KEL OLDUM DİYE AĞLADIM'

        Gösterimden sonraki söyleşide ablasına "Seni seviyorum" diye seslenen Rıdvan Sancak filmle ilgili, "Birkaç gün çekimlere gittik. En çok zorlandığım bölüm, saçlarımın kesildiği yerdi. Eve gidince 'Kel oldum' diye ağladım. Çok iyi geçti ve devam etmek isterim" dedi.

        Diğer yandan filmde Fatma Sancak'ı canlandıran Binnur Kaya da filmin ardından gerçekleştiren söyleşide, filmin hayatından sevgiyle vazgeçmiş bir kadının hayatından kesit olabileceğini söyleyip, Fatma Sancak'a harika bir abla olduğu için teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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