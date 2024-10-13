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        'Kraliçe' adayları Antalya turunda

        ANTALYA'da bu yıl 18'incisi düzenlenen güzellik yarışmasının kampında yer alan 43 ülkeden 'kraliçe' adayları, kentin turistik yerlerini gezdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 10:24 Güncelleme: 13.10.2024 - 10:30
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        'Kraliçe' adayları Antalya turunda
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        ANTALYA'da bu yıl 18'incisi düzenlenen güzellik yarışmasının kampında yer alan 43 ülkeden 'kraliçe' adayları, kentin turistik yerlerini gezdi. Güzeller, akvaryumda köpek balıklarıyla fotoğraf çektirip, biberonla balık besleyerek eğlenceli vakit geçirdi.

        Antalya'da düzenlenecek '18. Miss Aura International' güzellik yarışmasının kampında yer alan güzeller, moral ve eğlence amaçlı kentte gezi yaptı. Deniz canlılarının yer aldığı akvaryumda köpek balıklarıyla fotoğraf çektiren, su altı dünyasındaki farklı türleri gözlemleyen güzeller, vatoza yem atıp, biberonla balık besledi. Güzeller daha sonra eksi 17 derecedeki kar odasında botla buzda kaymanın keyfini yaşadı. Kentin turistik yerlerini gezen güzeller, Cumhuriyet Meydanı'nda Antalya'nın simgelerinden Yivli Minare manzarasıyla fotoğraf çektirdi.

        Kamp süresince çeşitli aktivitelere katılan güzeller, kent turunun ardından görme engelli bireylerin eğitim gördüğü kurumu ziyaret edip, çeşitli ikramlarda bulundu, onlarla sohbet ederek moral verdi.

        Ülkelerindeki yarışmalarda dereceye girerek Antalya'daki yarışmaya katılmaya hak kazanan 43 ülkeden güzeller, 18 Ekim'de birincilik için podyuma çıkacak. Yarışmada Türkiye'yi Antalya'dan Gizem Çelik temsil edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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