'Kraliçe' adayları Antalya turunda

Ülkelerindeki yarışmalarda dereceye girerek Antalya'daki yarışmaya katılmaya hak kazanan 43 ülkeden güzeller, 18 Ekim'de birincilik için podyuma çıkacak. Yarışmada Türkiye'yi Antalya'dan Gizem Çelik temsil edecek.

Antalya'da düzenlenecek '18. Miss Aura International' güzellik yarışmasının kampında yer alan güzeller, moral ve eğlence amaçlı kentte gezi yaptı. Deniz canlılarının yer aldığı akvaryumda köpek balıklarıyla fotoğraf çektiren, su altı dünyasındaki farklı türleri gözlemleyen güzeller, vatoza yem atıp, biberonla balık besledi. Güzeller daha sonra eksi 17 derecedeki kar odasında botla buzda kaymanın keyfini yaşadı. Kentin turistik yerlerini gezen güzeller, Cumhuriyet Meydanı'nda Antalya'nın simgelerinden Yivli Minare manzarasıyla fotoğraf çektirdi.

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