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        3 yıl hapis cezası olan şüpheli 10 kilometrelik takiple yakalandı

        ANTALYA'da hakkında kasten yaralamadan kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası olan Emrullah D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 14:17 Güncelleme: 13.10.2024 - 14:20
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        3 yıl hapis cezası olan şüpheli 10 kilometrelik takiple yakalandı
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        ANTALYA'da hakkında kasten yaralamadan kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası olan Emrullah D. (33), şoför olarak kullandığı taksiye yapılan 'dur' ihtarına uymayınca yaklaşık 10 kilometrelik takiple yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kasten yaralamadan kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası olan Emrullah D.'nin, 07 T 3201 plakalı takside şoförlük yaptığını belirledi. Ekipler, Emrullah D.'nin kullandığı taksiyi saat 13.00 sıralarında Şarampol Mahallesi'nde durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan Emrullah D., yoluna devam etti. Hızlı ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde aracı kullanan Emrullah D.'nin yakalanması için diğer ekiplerden yardım istendi. Yaklaşık 10 kilometrelik takip sonrası Emrullah D., taksiyi Gebizli Mahallesi 1124 Sokak’ta bırakarak yaya kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, Emrullah D.'yi yaklaşık 500 metre sonra yakalayıp gözaltına aldı. Emrullah D. emniyete götürülürken, taksi ise çekiciyle otoparka çekildi. Emrullah D. hakkında ayrıca, trafiği tehlikeye sokma, 'dur' ihtarına uymamaktan işlem yapılacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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