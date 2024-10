Görme engelli telefon tamircisi

ANTALYA'dageçirdiği kaza sonrası yüzde 90 görme kaybı oluşan Ümit Çetin (39), 5 sene sonra bir telefoncu dükkanı açtı. Çetin, iş yerinde eşinin yönlendirmesine gerek kalmadan telefon tamiri yapıyor.

Antalya'da yaşayan Ümit Çetin, 11 yıl önce mobilya atölyesinde çalışırken gözlerine tiner döküldü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 17 gün tedavi gören Çetin, yüzde 90 görme engelli oldu. Engelli kaldıktan sonra eşinden boşanan Çetin, 2 çocuğu ile tek başına kaldı. 2018 yılında Sultan Çetin (35) ile hayatını birleştiren Çetin, Kepez ilçesinde bir telefoncu dükkanı açtı. Eşiyle çalışan Çetin, gözleri görmemesine rağmen telefon tamiri yapıyor.

'GÖRME ENGELLİ OLDUĞUNA KİMSE İNANMIYOR'

Eşiyle çalışan Sultan Çetin, "Eşim görme engelli ama telefonları tamir ediyor. Sadece ona yardımcı olmak için burada duruyorum. Gelen müşterilerle ilgileniyorum, onları karşılıyorum. Geri kalan her şey ile kendisi ilgileniyor. Telefonlardan çok fazla anlamıyorum ama kendisi her şeyi biliyor. Bazen ona vidaların yerini ya da kasanın yerini, soketlerin yerlerini gösteriyorum. O kendi başına tamir ediyor. Elleri çok hassas, elleriyle her şeyi çözüyor. İnsanlar çok şaşırıyor, görme engelli olduğuna kimse inanmıyor. Ben bile bazen inanmıyorum. 'Sen bizi kandırıyorsun. Görüyorsun ama bizi kandırıyorsun' diyorum. Yolda beni hep o yönlendirir" diye konuştu.