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        Antalya'da 3 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 19:58 Güncelleme: 14.10.2024 - 20:05
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        Antalya'da 3 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaş ilçesi Başak Adası üzerinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve kendi imkanları ile adaya çıkan 3 göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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