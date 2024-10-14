Antalya'da 3 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve kendi imkanları ile adaya çıkan 3 göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaş ilçesi Başak Adası üzerinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

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