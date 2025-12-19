Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        "Genç AR-GE Akdeniz Bölge Çalıştayı" Antalya'da başladı

        Milli Eğitim Bakanlığının "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" vizyonu doğrultusunda, Akdeniz Bölgesi'nin genç zihinleri ve eğitimciler, Antalya'da düzenlenen "Genç AR-GE Akdeniz Bölge Çalıştayı"nda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 12:38 Güncelleme: 19.12.2025 - 12:38
        "Genç AR-GE Akdeniz Bölge Çalıştayı" Antalya'da başladı
        Milli Eğitim Bakanlığının "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" vizyonu doğrultusunda, Akdeniz Bölgesi'nin genç zihinleri ve eğitimciler, Antalya'da düzenlenen "Genç AR-GE Akdeniz Bölge Çalıştayı"nda bir araya geldi.

        Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Antalya'daki Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tesisinde düzenlenen çalıştayda, 8 ilden öğrenci ve eğitimciler buluştu.

        Bilimsel ve teknolojik dönüşümün hızlandığı günümüzde, gençlere 21. yüzyıl yetkinliklerini kazandırmayı hedefleyen çalıştay kapsamında öğrenciler geliştirdikleri AR-GE çalışmalarını sergiledi.

        Vali Hulusi Şahin, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın AR-GE yatırımlarının 1,7 trilyon doları aştığını ve bunun yüzde 80'ini ilk 10 ülkenin yaptığını söyledi.

        ABD, Çin, Kore, Japonya, Almanya gibi ülkelerin AR-GE'ye önemli yatırım yaptığını ifade eden Şahin, bu yatırımların Gayri Safi Milli Hasıla'nın yüzde 3'ü, 4'ü hatta Japonya'da yüzde 5 civarında olduğunu vurguladı.

        Şahin, Türkiye'nin AR-GE liderlerinin TUSAŞ, HAVELSAN, ASELSAN gibi ülkede ciddi sıçrama yapan ve AR-GE'ye yatırım yapan şirketler olduğunu ifade etti.

        Doğru çalışmanın önemini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin 10 sene önce savunma sanayi ihracatı diye bir şey yoktu, hayallerimizi süslüyordu. Bugün 10 milyar dolardan bahsediyoruz. Gençlere tavsiyem, farklı düşünmeyi, farklı bakmayı öğrenin, AR-GE bu demek. Farklı bakmayı en iyi yapacak olanlar gençlerdir. Çünkü biz belirli bir yaştan sonra belirli bir kalıba giriyoruz ve düşünce kalıbı çok değişmiyor. Ama gençlerin zihinleri berrak, temiz, dolayısıyla farklı düşünebilirsiniz, o kalıplara da kendinizi sokmayın, farklı düşünün. Farklı düşünmek kendinden öncekini yok saymak demek değildir. Temel fiziği, kimyayı, matematiği bilmiyorsanız bir şey yapma şansınız yok. Çünkü bunun üzerine inşa edilir her şey."

        - "Antalya, önemli adımlar attı"

        Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Geliştirme, Proje ve İzleme Daire Başkanı Ayhan Öztürk de il milli eğitim müdürlüklerinin AR-GE birimleri tarafından "Genç AR-GE faaliyetleri düzenleyebileceğine" yönelik maddenin 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer aldığını hatırlattı.

        Bunun faaliyet programında yer almasının ardından il milli eğitim müdürlükleriyle irtibata geçerek, yıl içinde yapılacak faaliyetlerin çerçevesini çizdiklerini anlatan Öztürk, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma Geliştirme biriminin önemli bir adım atarak bu alandaki ilk çalıştayı düzenlediğini belirtti.

        Antalya'nın bu çalışmasının, diğer il ve ilçelere örnek olacağını dile getiren Öztürk, "Antalya, bırakın yol açmayı, yeni yollar keşfederek, bu yolları hayata geçirmek için önemli tüm adımları attı, atmaya da devam edecek." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş ise çağı kaçırmamak, zamana ayak uydurabilmek adına gençleri ülkenin gelişimi ve dönüşümüne en iyi şekilde hazırlamaya çalıştıklarını ifade etti.

        Çalıştay, yarın sona erecek.

