"Çevre Dostu Çiftçi Kart" projesi Çinliler tarafından incelendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından zirai ilaç ambalaj atıklarının insan ve çevre sağlığına zararlarının önlenmesi amacıyla uygulanmaya başlanan "Çevre Dostu Çiftçi Kart" projesi, Çinli heyet tarafından yerinde incelendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022'de uygulanmaya başlanan ve 2024 yılında, Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenen 6. Uluslararası Kentsel Yenilik Ödülü Yarışması'nda onur ödülüne layık görülen "Çevre Dostu Çiftçi Kart" projesi, yarışmanın düzenlendiği Guangzhou şehrinden gelen heyet tarafından incelendi.

Projenin etkin olarak uygulandığı Kumluca ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret eden Çinli heyet, burada projenin uygulanması hakkında, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ve Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden bilgi aldı.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, Kumluca genelinde 8 zirai ilaç atıkları toplama otomatı bulunduğunu ve çiftçiler tarafından bu otomatların etkin olarak kullanıldığını söyledi.

Bu projenin zararı çevreye yüzyıllarca süren plastik ve özellikle de zirai ilaç atıklarının geri kazanılması, çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi açısından çok önemli olduğunu ifade eden Kökce, "Çiftçi kart çevre dostu ile dünyaya örnek olmuş olduk. Buda bizi gururlandırdı, bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çiftçilerimizden de isteğimiz zirai ilaç atık ambalajlarını buralarda toplayarak gelecek nesillerimize temiz bir çevre bırakmalarıdır." dedi.