Cinayet şüphelisi 3 kişi 200 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı (2)

Antalya’da apartmanının önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu Ahmet Yusuf Kaçarlar'ın (22) hayatını kaybetmesiyle ilgili yakalanan S.D. (45), Y.K. (17) ve O.A.D. (24) gözaltına aldı. O.A.D. ve S.D.'nin ifadeleri Cinayet Büro Amirliği'nde, Y.K.'nin ifadesi ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nde alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.

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