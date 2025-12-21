Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, ligin ikinci yarısında kulübün yeni bir yapılanma içine gireceğini belirterek, "Biz de bu yeniden yapılanmaya yardımcı olmak için teknik ekip olarak görevi bıraktık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 17:24 Güncelleme: 21.12.2025 - 17:24
        Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından
        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, ligin ikinci yarısında kulübün yeni bir yapılanma içine gireceğini belirterek, "Biz de bu yeniden yapılanmaya yardımcı olmak için teknik ekip olarak görevi bıraktık." dedi.

        Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna durgun başladıklarını ve akabinde de golü yediklerini söyledi.

        İkinci yarı biraz toparlanır gibi olduklarını anlatan Canel, "Ama bir anlık yan hakemin sakatlanması, oyuncularımızın konsantrasyon kaybetmesiyle taçtan gelen bir pozisyonla golü yedik." diye konuştu.

        Canel, ligin ikinci yarısında kulübün yeni bir yapılanma içine gireceğini aktararak, "Biz de bu yeniden yapılanmaya yardımcı olmak için teknik ekip olarak görevi bıraktık. İnanıyorum ki bu yeniden yapılanma ile çok iyi futbolcular, oyuncular gelecektir ve Karagümrük takımı ligde kalacaktır." ifadelerini kullandı.

        Fatih Karagümrük formasının ağırlığını kaldıramayan oyuncularla da yolların ayrılacağını dile getiren Canel, herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

