        Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından

        Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü evinde 2-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, ligde uzun bir süredir galibiyet alamadıklarını belirterek, "Bugün de evimizde taraftarlarımızın önünde 3 puan gerçekten önemliydi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        21.12.2025 - 17:40
        Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü evinde 2-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, ligde uzun bir süredir galibiyet alamadıklarını belirterek, "Bugün de evimizde taraftarlarımızın önünde 3 puan gerçekten önemliydi." dedi.

        Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kendileri için çok önemli bir maça çıktıklarını söyledi. 3 puana çok ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Pereira, "Ligde uzun bir süredir galibiyet alamamıştık. Bugün de evimizde taraftarlarımızın önünde 3 puan gerçekten önemliydi. Bu galibiyetle de öz güven kazanmış olduk." dedi.

        Pereira, iyi bir maç çıkarttıklarını ve hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Maça çok iyi başladık. Golü bulduk, başka pozisyonlar da ürettik ve bunlar gerçekten bizim için gerekliydi. Sonrasında gol yemedik. Son maçlarda da kalemizde gol göremiyoruz. Bu da takımın savunma performansı açısından çok önemli. Sadece maçın son bölümünde oyuncular birazcık geri çekildi. Bu normalde sevdiğim bir şey değil ama herhalde 3 puana çok ihtiyacımız var hissiyle oldu. O yüzden sorun değildi." diye konuştu.

        İyi futbol oynadıklarını ifade eden Pereira, bu maçta ve Trabzon maçının son anlarında da geriye çekildiklerini ama bazen de bunun gerekli olduğunu kaydetti.

        Pereira, ligin ilk yarısını geride bıraktıklarını vurgulayarak, kafa ve vücut olarak biraz dinlenecek zamanlarını olacağını ifade etti. Sonrasında tekrar geri gelip hedeflerine doğru yol alacaklarını anlatan Pereira, daha iyi bir ikinci yarı çıkarmak için sıkı çalışmaya devam edeceklerine vurgu yaptı.

        Pereira, ligin ilk yarısında beklentilerine ulaşıp ulaşamadığına yönelik bir soruya ise "Dürüst olmak gerekirse, daha fazla puan toplamayı bekliyordum. En az 23 puan almayı bekliyordum. Aslında maçlara baktığımız zaman 25-26 puanı da çok rahat bir şekilde yapabilirdik. Çünkü bazı maçlar gerçekten iyi oynadık. Bir türlü gol atamadık, galibiyet alamadık. Sürekli berabere kaldık. 1 puan, 1 puan. Biraz altta kalmış olduk. İkinci yarı bir hedefimiz de daha ileriye gitmek." cevabını verdi.

        Anadolu Ajansı

