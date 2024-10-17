Antalya'da orman yangını
ANTALYA'nınAksu ilçesinde orman yangını çıktı.
ANTALYA'nınAksu ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.
Aksu ilçesine bağlı Hacıaliler Mahallesi'ndeki çalılıkta çıkan yangın, ormana sıçradı. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale etmeye başladı.
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