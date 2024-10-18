Antalya'da otelde yangın

Kemer'in Beldibi Mahallesi'ndeki bir otelde saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Çatı kısmında başlayan yangın büyürken, oteldeki tatilciler tahliye edildi. Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bir otelde yangın çıktı. Tatilciler otelden tahliye edilirken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.

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