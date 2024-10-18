Antalya'da otelde yangın (2)- Yeniden

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 5 yıldızlı otelin çatısında çıkan yangın nedeniyle 48 tatilci mahsur kaldı. Panikleyen bazı tatilciler çarşafları birbirine bağlayıp binadan inmeye çalıştı. Hızla olay yerine gelen ekipler tarafından tatilciler itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen ve yaralanan 12 tatilci ise hastaneye götürülerek tedaviye alınırken, söndürülen yangın sonrası otelde hasar oluştu.

Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki D-400 karayolu üzerinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde saat 16.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 6 katlı otelin çatı kısmında başlayan yangın hızla büyüdü. Durumun fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni haber verildi. İhbar sonrası hızla bölgeye itfaiye, sağlık, UMKE, AFAD, jandarma, JAK ve polis ekipleri sevk edildi. Otelde konaklayan 270 tatilcinin tahliye edilmesi için harekete geçildi. Tatilcilerin büyük bölümü tahliye edilirken, 48 kişi ise üst katlarda mahsur kaldı. Panikleyen turistlerden bazıları birbirine bağladıkları çarşaflarla binadan inmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.