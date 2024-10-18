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        Antalya'da otelde yangın (2)- Yeniden

        ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 5 yıldızlı otelin çatısında çıkan yangın nedeniyle 48 tatilci mahsur kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 19:16 Güncelleme: 18.10.2024 - 19:20
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        Antalya'da otelde yangın (2)- Yeniden
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        ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 5 yıldızlı otelin çatısında çıkan yangın nedeniyle 48 tatilci mahsur kaldı. Panikleyen bazı tatilciler çarşafları birbirine bağlayıp binadan inmeye çalıştı. Hızla olay yerine gelen ekipler tarafından tatilciler itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen ve yaralanan 12 tatilci ise hastaneye götürülerek tedaviye alınırken, söndürülen yangın sonrası otelde hasar oluştu.

        Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki D-400 karayolu üzerinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde saat 16.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 6 katlı otelin çatı kısmında başlayan yangın hızla büyüdü. Durumun fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni haber verildi. İhbar sonrası hızla bölgeye itfaiye, sağlık, UMKE, AFAD, jandarma, JAK ve polis ekipleri sevk edildi. Otelde konaklayan 270 tatilcinin tahliye edilmesi için harekete geçildi. Tatilcilerin büyük bölümü tahliye edilirken, 48 kişi ise üst katlarda mahsur kaldı. Panikleyen turistlerden bazıları birbirine bağladıkları çarşaflarla binadan inmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

        Ekipler, mahsur kalanların kurtarılması için harekete geçti. İtfaiye merdiveniyle üst katlara ulaşan ekipler, 48 tatilciyi kısa sürede kurtardı. Dumandan etkilenen ve kaçmaya çalışırken düşerek yaralanan tatilcilerden 12'si ambulanslarla hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Diğer tatilciler aynı gruba ait başka bir otele götürülürken, yangın ise ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangın nedeniyle otelde hasar oluştu.

        Olay yerine gelen Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, "Can kaybı olmamasından dolayı çok mutluyuz. Misafirlerimizin hepsi hızlı müdahaleyle kurtarıldı. Mahsur kalan 48 kişi merdivenlerle indirildi. Bazı misafirlerimiz hastanede tedaviye alındı. Hiçbirinde ciddi bir şey yok" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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