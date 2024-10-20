Alanyaspor - Kasımpaşa: 1-2

8’inci dakikada Alanyaspor’un sağ taraftan gelişen atağında savunmadan Fatih Aksoy'un uzun pasında topla buluşan Augusto'nun ceza sahasına içerisine kat ederek yaptığı vuruşunda top direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.

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