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        Alanyaspor - Kasımpaşa: 1-2

        STAT:GAİN Park HAKEMLER: Cihan Aydın, Bahtiyar Birinci, Murat ŞenerALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Fatih Aksoy (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 21:08 Güncelleme: 20.10.2024 - 21:15
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        Alanyaspor - Kasımpaşa: 1-2
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        STAT:GAİN Park

        HAKEMLER: Cihan Aydın, Bahtiyar Birinci, Murat Şener

        ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Fatih Aksoy (Dk. 64 Lima), Aliti, Balkovec, Makouta, Richard, Efecan Karaca (Dk. 46 Cordova), Janvier (Dk. 80 Rony Lopes), Yusuf Özdemir (Dk. 64 Hwang), Augusto

        KASIMPAŞA: Gianniotis - Winck, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues (Dk. 83 Sadık Çiftpınar), Gökhan Gül, Cafu (Dk. 67 Barak), Ben Ouanes, Hajradinovic, Brekalo (Dk. 76 Fall), Costa

        GOLLER: Dk. 2 Ben Ouanes, Dk. 34 Brekalo (Kasımpaşa) - Dk. 66 Cordova (Alanyaspor)

        SARI KARTLAR: Cafu (Kasımpaşa) - Balkovec, Fatih Aksoy, Augusto, Hadergjonaj (Alanyaspor)

        Süper Lig'in 9’uncu haftasında Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Mücadele 2-1 Kasımpaşa galibiyetiyle tamamlandı.

        2’nci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol taraftan gelişen Kasımpaşa atağında Gökhan Gül’ün ceza sahası içerisine yerden gönderdiği topla savunma arkasında buluşan Ben Ouanes’in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle gitti: 0-1.

        8’inci dakikada Alanyaspor’un sağ taraftan gelişen atağında savunmadan Fatih Aksoy'un uzun pasında topla buluşan Augusto'nun ceza sahasına içerisine kat ederek yaptığı vuruşunda top direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.

        34’üncü dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkarttı. Sol kanattan Cafu'nun kullandığı kornerde kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın uzaklaştırmak istediği top Brekalo'nun önüne düştü. Brekalo’nun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Kasımpaşa üstünlüğüyle sonuçlandı.

        57’nci dakikada merkezden gelişen Kasımpaşa atağında Ben Ouanes'in pasıyla savunma arkasında topla buluşan Costa'nın vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran göğsüyle uzaklaştırarak gole izin vermedi.

        66’ncı dakikada Alanyaspor farkı bire indirdi. Sağ taraftan gelişen atakta Balkovec'in arka direğe gönderdiği ortada Aliti'nin kafayla indirdiği topu önünde bulan Cordova ağları havalandırdı: 1-2.

        68’inci dakikada Alanyaspor’un sağ taraftan gelişen atağında Balkovec'in ortasına yükselen Cordova'nın kafa vuruşunu kaleci Gianniotis güçlükle kornere çeldi.

        84’üncü dakikada Kasımpaşa’da soldan Yasin Özcan'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya gelişine vuran Fall’ın şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kornere çeldi.

        Mücadelede Kasımpaşa’nın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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