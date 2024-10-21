Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Çiçekçiyi tek yumrukla öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

        ANTALYA'da çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'yı (29) tek yumrukla komaya sokup, ölümüne neden olan Kıvanç Şensöz'ün (31), ifadesi ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 11:01 Güncelleme: 21.10.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'yı (29) tek yumrukla komaya sokup, ölümüne neden olan Kıvanç Şensöz'ün (31), ifadesi ortaya çıktı. Şensöz, ifadesinde, "Bahse konu olan eşimle ilgili fotoğrafları Antalya'da değil, Bodrum ve çevresinde çekip paylaşmıştım. Fotoğrafları izinsiz paylaştıkları için kavga ettik. Konuşmak için de Yunus Yıldırıcı'yı depoya çağırdım ve sonrasında olaylar gelişti. Gelir gelmez sinirimle yumruk attım" dedi.

        Spor hocalığı ve barlarda korumalık yapan Kıvanç Şensöz'ün yabancı uyruklu eşi, sosyal medya platformunda oluşturdukları farklı hesap ve sayfalarda çiçek satışı yapıyor. Yıllardır aynı bölgede çiçekçilikle uğraşan Eşref Yunus Yıldırıcı, kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı (25) ve babaları Muhammet Yıldırıcı (60) da sosyal medyada açtıkları hesapta çiçek ve buket fotoğrafları paylaşarak satışa sunuyor. Firdevs Yıldırıcı, geçen günlerde bir çiçek fotoğrafının ekran görüntüsünü alarak, kendi iş yerinin sosyal medya hesaplarında paylaştı. Yıldırıcı'nın paylaştığı yüzü net görünmeyen fotoğrafı gören Kıvanç Şensöz, "Neden karımın fotoğrafını paylaşıyorsunuz, emek hırsızısınız" diyerek tepki gösterdi.

        YUMRUKLA DÜŞÜRDÜ, DEFALARCA TEKMELEDİ

        Firdevs Yıldırıcı, tepki üzerine fotoğraftaki kadının yüzünün buzlandığını, kırpıldığını, hata yaptığını belirterek özür diledi. Kıvanç Şensöz, hatayı yaptığını iddia ettiği Eşref Yunus Yıldırıcı ile yüz yüze görüşmek için 12 Ekim'de saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki çiçek deposuna gitti. Eşref Yunus Yıldırıcı, özür dilemek için Şensöz'ün yanına gitti. Bu sırada Şensöz, bir anda yumruk atarak Yıldırıcı'yı yere düşürdü. Yıldırıcı'yı defalarca tekmeleyen Şensöz'ü, dayısı Ali Okur kurtardı. Yerden kalkamayan Yıldırıcı için polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, bilinci kapalı Yıldırıcı'yı Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Eşref Yunus Yıldırıcı'nın beyin kanaması geçirdiği, durumunun kritik olduğu belirtildi. Gözaltına alınan Kıvanç Şensöz ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        YAŞAMINI YİTİRDİ

        Kepez Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 7 gün tedavi gören Eşref Yunus Yıldırıcı'nın, beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Yıldırıcı'nın organlarının bağışlanmasına karar verdi. Ancak organların alınması halinde otopsi yapılamayacağı gerekçesiyle bu karardan vazgeçildi. Yıldırıcı, 18 Ekim'de sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Yıldırıcı'nın cenazesi, Altınova Düden Mezarlığı'na defnedildi.

        'BİR ANLIK ÖFKE VE SİNİRİME YENİK DÜŞTÜM'

        Eşref Yunus Yıldırıcı'nın ölümüne neden olan Kıvanç Şensöz'ün, polis merkezindeki ifadesi ortaya çıktı. Şensöz, ifadesinde, "Boksör ya da bodyguard değilim. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunuyum. Kimseye küfür ve hakaretlerde bulunmadım. Olay günü sadece bir anlık öfke ve sinirime yenik düşerek yumruk attım. Kavga sonrası tekrar barışırız diye düşünmüştüm. Öldürme gibi bir kastım yoktu. Yaşanan olaylardan dolayı pişmanım. Bahse konu olan eşimle ilgili fotoğrafları Antalya'da değil, Bodrum ve çevresinde çekip paylaşmıştım. Fotoğrafları izinsiz paylaştıkları için kavga ettik. Kavga ve tartışma sebebimiz de zaten buydu. Konuşmak için de Yunus Yıldırıcı'yı depoya çağırdım ve sonrasında olaylar gelişti. Bana paylaşılan fotoğrafla ilgili 'Nereye şikayet edebilirsin' dediler. Ben de duruma iyice sinirlendim. Sonrasında kendisini konuşmak için oraya çağırdım. Gelir gelmez sinirimle yumruk attım. Pişmanım" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Bursa Ovası'nı besleyen dere kırmızıya büründü: "Kirli suyla sulanmış ürünleri yiyoruz"
        Bursa Ovası'nı besleyen dere kırmızıya büründü: "Kirli suyla sulanmış ürünleri yiyoruz"
        Golden önce faul var mı?
        Golden önce faul var mı?
        "İlk kez tanık oluyorum"
        "İlk kez tanık oluyorum"
        Daha 15 yaşındaydı... Aysel'in ölümüne soruşturma!
        Daha 15 yaşındaydı... Aysel'in ölümüne soruşturma!
        "Bile bile lades"
        "Bile bile lades"
        Altında yeni tarihi zirve
        Altında yeni tarihi zirve
        "Bu oyun derbiye yetmez!"
        "Bu oyun derbiye yetmez!"
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        Kakulenin sağlığa faydaları nelerdir?
        Kakulenin sağlığa faydaları nelerdir?
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Hastane sahibine ‘Kaya’ bebek nasıl öldü sorusu?
        Hastane sahibine ‘Kaya’ bebek nasıl öldü sorusu?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        ABD'de çekişmeli seçim! Anketlerde son durum ne?
        ABD'de çekişmeli seçim! Anketlerde son durum ne?
        Motosiklette 'emisyon' hareketliliği
        Motosiklette 'emisyon' hareketliliği
        Mourinho'dan hakem tepkisi!
        Mourinho'dan hakem tepkisi!
        Kasımpaşa'ya 45 dakika yetti!
        Kasımpaşa'ya 45 dakika yetti!
        Efkan Ala, Habertürk TV'de soruları yanıtladı
        Efkan Ala, Habertürk TV'de soruları yanıtladı

        Benzer Haberler

        Liseli Talha, Ferdi Tayfur hayranlığını hayatına taşıdı
        Liseli Talha, Ferdi Tayfur hayranlığını hayatına taşıdı
        Serik'te refüjdeki ağaçlara ve direğe çarpan otomobildeki kişi yaralandı
        Serik'te refüjdeki ağaçlara ve direğe çarpan otomobildeki kişi yaralandı
        AK Parti Akseki İlçe Başkanlığına Gündoğdu yeniden seçildi
        AK Parti Akseki İlçe Başkanlığına Gündoğdu yeniden seçildi
        Alanyaspor - Kasımpaşa maçının ardından
        Alanyaspor - Kasımpaşa maçının ardından
        Alanyaspor - Kasımpaşa: 1-2
        Alanyaspor - Kasımpaşa: 1-2
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig