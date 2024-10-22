Helallik isteyip, 'Mezarımı yaptırmayın' notu bırakmıştı; cansız bedeni bulundu

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde eylül ayında sosyal medya uygulamasında grup oluşturarak helallik isteyen, bir peçeteye de 'Mezarımı yaptırmayın. Hakkınızı helal edin' notu bırakarak ortadan kaybolan inşaat işçisi Halil İbrahim Öksüz'ün (22) cansız bedeni bulundu.

Kumluca'ya bağlı Gödene Caddesi'nde oturan annesi Özlem Öksüz'ün yanına gelen inşaat işçisi Halil İbrahim Öksüz, 22 Eylül'de ortadan kayboldu. Bir sosyal medya uygulamasından babası, kız kardeşi ve birkaç arkadaşının bulunduğu grup oluşturarak, helallik isteyip, vedalaşan Halil İbrahim Öksüz'den bir daha haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. En son annesinin evinin yakınındaki bir markette görülen Öksüz'ün görüntüleri, güvenlik kamerasına yansıdı. Bir peçeteye 'Mezarımı yaptırmayın. Hakkınızı helal edin' notu bırakarak kaybolan Halil İbrahim Öksüz'ün en son telefon sinyalini Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tespit eden ekipler aramalarını sürdürdü. Halil İbrahim Öksüz'ü arama çalışmaları sürerken, dün saat 15.00 sıralarında Kumluca'ya bağlı Sarnıçtepesi girişinde çam ağacına asılı bir erkek cesedi bulundu. İhbarla olay yerine giden ekipler, cesedin Halil İbrahim Öksüz'e ait olduğunu belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Öksüz'ün cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.