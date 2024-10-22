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        Ağıl yangınında 50'ye yakın keçi ve koyun öldü

        ANTALYA'da ağılda çıkan yangında, 50'ye yakın keçi ve koyun yanarak öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 14:09 Güncelleme: 22.10.2024 - 14:15
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        Ağıl yangınında 50'ye yakın keçi ve koyun öldü
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        ANTALYA'da ağılda çıkan yangında, 50'ye yakın keçi ve koyun yanarak öldü. Ağıl sahibi Ayfer Yavuz ile oğlu Yasin Yavuz, büyük üzüntü yaşadı.

        Kepez ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 6105 Sokak'ta Ayfer Yavuz'a ait ağılda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik telinin kopup, yere düşmesiyle tutuşan otlardaki alevler, bir anda ağıla sıçradı. Alevleri görenler yangına müdahale ederken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yaklaşık 45 dakikalık çalışma ile yangını söndürdü. Ağıl içerisinde bulunan yaklaşık 50 keçi ile koyun yanarak öldü.

        Yangın esnasında evde bulunmayan Ayfer Yavuz ile oğlu Yasin Yavuz, haberi alarak ağılın olduğu alana gelince büyük üzüntü yaşadı. Olayı gören komşu Ali Daş, "Balkonda oturuyordum, pat diye bir ses geldi. Sonrasında bu olay yaşandı. Alevler, bir anda her yeri sardı. İçeride keçi ve koyunlar vardı. Hepsi yandı, yazık oldu" dedi. Turan Emektaş ise "Koştuk ama kurtaramadık. İtfaiye geldi, sağ olsun yangını söndürdü ama yapacak bir şey kalmadı" diye konuştu.

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