Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Dün muhtara öleceğini söyledi, bugün ölü bulundu

        ANTALYA'da yalnız yaşayan Mehmet Kazancı (66), evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 17:11 Güncelleme: 22.10.2024 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dün muhtara öleceğini söyledi, bugün ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da yalnız yaşayan Mehmet Kazancı (66), evinde ölü bulundu. Kazancı'nın dün ziyaret ettiği mahalle muhtarına kendisini iyi hissetmediğini ve öleceğini söylediği öğrenildi.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Haşim İşcan Mahallesi 1304 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Babası Mehmet Kazancı'dan haber alamayan Recep Kazancı, evin olduğu yere geldi. Kazancı, kapının kilitli olması ve açılmaması sonucu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede adrese gelirken, itfaiye ekibi kapıyı kırıp içeri girdi. Sağlık ekipleri, odasında hareketsiz bulunan Mehmet Kazancı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazancı'nın evine gelen belediye tabibi, ölümü şüpheli buldu. Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin incelemesinin ardından Kazancı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazancı'nın kalp hastalığı olduğu belirtildi.

        'KENDİ HALİNDE BİR İNSANDI'

        Mehmet Kazancı'nın dün Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay'ı ziyaret ettiği ve kendisini iyi hissetmediğini söylediği öğrenildi. Muhtar Halil Ay, "İtfaiye gelerek kapıyı açtı. Mehmet amcanın öldüğünü gördük. İyi ve sevilen bir insandı. Kimseye zararı olmayan bir insandı. Hatta dün muhtarlığa geldi ve oturduk. Sohbet ettik. 'Öleceğim, kötüyüm' dedi. Ben de 'Ağabey sen eski topraksın, sana bir şey olmaz' dedim. Bitkin bir hali vardı. Oğlu da bugün hastaneye götürecekti. Randevusu vardı, kalp rahatsızlığı da vardı. Kendi halinde bir insandı. Çok üzüldüm. Sözün bittiği noktadayız" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        Hoşçakalın
        Hoşçakalın
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        FETÖ’ye ‘pro’ gizleme
        FETÖ’ye ‘pro’ gizleme
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Hemşire Selen'in şüpheli ölümünde adı geçen doktorun tape kayıtları çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Hemşire Selen'in şüpheli ölümünde adı geçen doktorun tape kayıtları çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
        IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        "Her şey elimden alındı"
        "Her şey elimden alındı"
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Suphi Tekniker'e veda
        Suphi Tekniker'e veda
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Yılın en yüksek satışı
        Yılın en yüksek satışı
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok

        Benzer Haberler

        Antalya'da işitme engelli kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık...
        Antalya'da işitme engelli kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık...
        Antalya Valisi Hulusi Şahin, AGC Başkanı İdris Taş'ı ziyaret etti
        Antalya Valisi Hulusi Şahin, AGC Başkanı İdris Taş'ı ziyaret etti
        Antalya'da deniz ve sahil keyfi
        Antalya'da deniz ve sahil keyfi
        Serik'te sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Serik'te sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Aksu'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
        Aksu'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
        Antalya'da EDS bilmecesi; '7 ayda çalışır' denildi, 7 yıldır devreye girmed...
        Antalya'da EDS bilmecesi; '7 ayda çalışır' denildi, 7 yıldır devreye girmed...