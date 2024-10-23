Işık ihlali yaptığı motosikletiyle otomobile çarptığı kazada öldü

ANTALYA'da, üniversite öğrencisi Ahmet Muhammet Demir’in (19) kırmızı ışık ihlali yaptığı motosikleti, otomobille çarpıştı. Kazada Demir yaşamını yitirdi, otomobildeki 2 çocuk yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Kepez ilçesi Aydoğmuş Mahallesi'nde General Hulusi Sayın ile Süleyman Demirel caddelerinin kesişiminde meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen Ahmet Muhammet Demir’in kullandığı 07 BHE 545 plakalı motosiklet, Hazan E. (33) idaresindeki 07 VID 64 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Demir ile otomobildeki Eymen E. (8) ve Arda E. (1) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ahmet Muhammet Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.