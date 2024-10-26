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        5 yıldızlı otellerde tahtakurusu alarmı; yumurtaları valizle taşınıyor

        HERyıl milyonlarca tatilciye ev sahipliği yapan Antalya'da otellerinin bir kısmı, özellikle Avrupa'dan gelen turistlerin farkında olmadan valizleri ile getirdiği tahtakurularından dertli.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 10:39 Güncelleme: 26.10.2024 - 10:45
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        5 yıldızlı otellerde tahtakurusu alarmı; yumurtaları valizle taşınıyor
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        HERyıl milyonlarca tatilciye ev sahipliği yapan Antalya'da otellerinin bir kısmı, özellikle Avrupa'dan gelen turistlerin farkında olmadan valizleri ile getirdiği tahtakurularından dertli. Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Çetin, "Avrupa'dan gelen bir turist valizinin kenarında tahtakurusu yumurtaları getirebiliyor. Otelde odaya girince de yumurtalar açılabiliyor. İnsanların tedbirli davranması lazım" dedi.

        Turizm kenti Antalya, 650 bin yatak kapasitesiyle her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. Kente gelen turistler 5 yıldızlı otellerde, villa ve butik otellerde tatilin keyfini sürüyor. Son günlerde kentteki turizm tesislerinin bir kısmı başta olmak üzere, hastanelerde tahtakurusu şikayetleri gelmeye başladı. Tahtakuruların Avrupa ülkelerinden gelen turistlerin farkında olmadan valizleri ile taşıdıkları tahtakurusu yumurtalarından kaynaklandığı tespit edildi. Otel odalarında özellikle yatakların başlık kısımlarında, baza altlarında, kıyafet dolaplarında tahtakurusu ve yumurtalarına rastlandı. Günlerce süren ilaçlama sonrası tahtakurularından arındırılan odalar, birkaç hafta sonra yeniden aynı sorunla karşılaştı. Şikayetlerin artması ile aralarında 5 yıldızlı otellerin de bulunduğu tesislerde, geniş çaplı ilaçlama yapıldığı öğrenildi.

        'TAHTAKURUSUYLA MÜCADELE NE YAZIK Kİ ZOR'

        Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Çetin, Antalya'ya her yıl farklı ülkelerden gelen ziyaretçilerin otellere, oradan da kentin farklı noktalarına hatta evlere taşıdığı tahtakurusu yumurtalarının, birkaç gün içerisinde kan emici böcekler haline dönüştüğünü anlattı. Çetin, "Son 2 yıldır belirgin artış var. Çoğu hastaneler, oteller, toplu taşımada şikayetler geliyor. Tahtakurusuyla mücadele ne yazık ki zor. Bir defa ilaçlamayla çözülecek bir sorun değil. İnsanların tedbirli davranması lazım" dedi.

        'TURİSTLERDEN BULAŞ SÖZ KONUSU'

        Otellere gidince ilk olarak odanın kontrol edilmesi gerektiğini belirten Çetin, "Ekonomik koşullar nedeniyle insanlar daha uygun fiyatlı yerleri konaklamak için tercih ediyor. Ancak bu durumda hijyen koşulları ve ilaçlamanın iyi olmadığı yerler oluyor. Otel, pansiyon gibi konaklama yerlerinde fazlaca şikayet var. Dünyanın birçok ülkesinde tahtakurusu şikayetleri oluyor. O ülkelerden gelen turistlerden bulaş söz konusu. Avrupa'dan gelen bir turist valizinin kenarında tahtakurusu yumurtaları getirebiliyor. Otelde odaya girince de yumurtalar açılabiliyor" diye konuştu.

        NAKLİYE FİRMALARI VE KARGOLAR DA BULAŞ KAYNAĞI

        İnşaat şantiyelerinde, kütüphanelerde de benzer şikayetlerin geldiğini ifade eden Çetin, böceğin bir hastalık taşımadığını, geceleri harekete geçen böceğin insan vücudunu ısırıp, kan emerek yaşamını sürdürdüğünü söyledi. Vatandaşların düzenli olarak ilaçlama yaptırarak mücadele edebileceğini söyleyen Prof. Dr. Hüseyin Çetin, "Toplu taşıma araçlarını kullanıyoruz. Valizlerimizi diğer yolcuların valizleriyle aynı yere koyduğumuzda bulaş olabiliyor. Valizi otel odasına gittiğimizde açıp, eşyaları çıkarınca o böcekler de etrafa yayılıyor. Gece gelip, sizden kan emdikten sonra tekrar valizin iç kısımlarına yumurta bırakıyor. Fark etmeden bu valizle her yere yumurta taşıyorsunuz. Nakliye firmalarıyla taşınan eşyalar, kargolar da bulaş kaynağıdır. 2- 3 gün arayla 1 ay boyunca ilaçlamak gerekiyor" dedi.

        OLİMPİYATLARDA GÜNDEM OLMUŞTU

        Öte yandan Avrupa'da da son yıllarda tahtakurusu şikayetleri gündem oluyor. Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde tahtakurusu istilasına karşın önlemler alınıyor. 2024 Paris Olimpiyatları'nın yapıldığı Fransa'da; Paris metrosunda, yüksek hızlı trenlerde ve Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda tahtakurularının olduğu görüldü. Fransa Ulaştırma Bakanlığı, toplu taşıma işletmelerinin temsilcileri ile bir araya gelerek çözüm yolu aradı. Ayrıca Fransa'daki böcek bilimcileri de tahtakurularının her yaz popülasyonundaki artışın, ziyaretçilerin fark etmeden valizleriyle tahtakurusu yumurtalarını Fransa'ya taşımasından kaynaklandığını değerlendirdi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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