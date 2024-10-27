Manavgat'ta iki trafik kazası; 2 ölü, 7 yaralı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında, 5 aylık Can Katmer ile adliye personeli Yasin Çapan (42) hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi, Sarılar Caddesi’nde dün saat 15.00 sıralarında, Yasin Çapan'ın kullandığı 41 AG 811 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi üzerine yoldan çıkıp ağaca çarptı. Kazada, sürücü Yasin Çapan hayatını kaybederken, otomobildeki 5 yaşındaki oğlu Talha Çapan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk otomobilden çıkartılıp yakında bulunan Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Otomobilde sıkışan Yasin Çapan’ın cenazesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından güçlükle çıkartıldı. Çapan'ın, bir gün önce doğum gününü kutladığı, pastadaki mumları üflerken oğlu Talha ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştığı görüldü. Yasin Çapan'ın cenazesi morga konuldu.