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        Manavgat'ta iki trafik kazası; 2 ölü, 7 yaralı

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında, 5 aylık Can Katmer ile adliye personeli Yasin Çapan (42) hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 13:30 Güncelleme: 27.10.2024 - 13:35
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        Manavgat'ta iki trafik kazası; 2 ölü, 7 yaralı
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        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında, 5 aylık Can Katmer ile adliye personeli Yasin Çapan (42) hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Manavgat'ın Sarılar Mahallesi, Sarılar Caddesi’nde dün saat 15.00 sıralarında, Yasin Çapan'ın kullandığı 41 AG 811 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi üzerine yoldan çıkıp ağaca çarptı. Kazada, sürücü Yasin Çapan hayatını kaybederken, otomobildeki 5 yaşındaki oğlu Talha Çapan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk otomobilden çıkartılıp yakında bulunan Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Otomobilde sıkışan Yasin Çapan’ın cenazesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından güçlükle çıkartıldı. Çapan'ın, bir gün önce doğum gününü kutladığı, pastadaki mumları üflerken oğlu Talha ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştığı görüldü. Yasin Çapan'ın cenazesi morga konuldu.

        5 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

        İkinci kaza, dün saat 23.00 sıralarında D-400 kara yolu Doğançam Mahallesi Tekandız mevkisinde meydana geldi. İbrahim Keskin'in (23) kullandığı 07 LL 639 plakalı otomobil, Ömer Abdulbaki Kalkan'ın (30) kullandığı 07 AYF 807 plakalı otomobil ile Burak Katmer'in (35) kullandığı 07 BFV 597 plakalı otomobile çarpıp takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada, Burak Katmer'in kullandığı otomobilde bulunan 5 aylık Can Katmer hayatını kaybetti. Otomobillerde bulunan Neslihan Katmer, Zeynep Katmer, Hatice Kalkan, Elif Öznacar, Ecrin Öznacar ve Leyla Korkmaz yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Can Katmer'in cenazesi ise Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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