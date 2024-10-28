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        Antalya'da yazdan kalma günler

        TERMOMETRELERİN bugün 27,7 dereceyi gösterdiği Antalya'da turistler ve vatandaşlar denize girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 16:27 Güncelleme: 28.10.2024 - 16:30
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        Antalya'da yazdan kalma günler
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        TERMOMETRELERİN bugün 27,7 dereceyi gösterdiği Antalya’da turistler ve vatandaşlar denize girdi.

        Meteoroloji verilerine göre Antalya, Türkiye genelinde 4 günde sıcaklık ölçümlerinin en yüksek kaydedildiği kentler arasında yer aldı. Geçen çarşamba 28,7 dereceyle en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü 4'üncü kent olan Antalya, perşembe 30 dereceyle ilk sırada, cuma 29,2, cumartesi 30,3 dereceyle 6'ncı, dün ise 30,2 dereceyle 2'nci sırada yer aldı. Kentte bugün öğle saatlerinde sıcaklık 27 dereceyi aştı.

        Yazdan kalma günlerin yaşandığı kentte güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyenler sahillerde vakit geçirdi, bazıları da yürüyüş yapıp bisiklet sürdü. Plajlarda güneşlenip, denize girenler eğlenceli vakit geçirdi. Antalya'da güneşli havanın 5 gün devam etmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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