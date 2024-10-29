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        İtfaiye eri yangında zarar görmesini önlediği bayrakları düzeltti

        ANTALYA'da3 katlı apartmanda çıkan yangın söndürülürken, balkonlara asılan Türk bayraklarını düzelttiği anlar, kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 13:44 Güncelleme: 29.10.2024 - 13:45
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        İtfaiye eri yangında zarar görmesini önlediği bayrakları düzeltti
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        ANTALYA'da3 katlı apartmanda çıkan yangın söndürülürken, balkonlara asılan Türk bayraklarını düzelttiği anlar, kameraya yansıdı.

        Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi 2118 Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın en üst katındaki balkonda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Hüseyin Çakır'a ait evin balkonundan duman ve alevlerin yükseldiğini gören mahalleli, ev sahibini uyardı. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, alt katın balkon perdesi ile aynı katın dubleks balkonuna da sıçradı. Adrese gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Bu sırada bir itfaiye erinin balkonlara asılan Türk bayraklarını düzelttiği anlar, kameraya yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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