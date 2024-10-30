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        Cumhuriyet Kupası'nda şampiyon Fatih Biçer

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Geleneksel Cumhuriyet Kupası'nda bu yıl Fatih Biçer şampiyon oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 11:04 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:10
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        Cumhuriyet Kupası'nda şampiyon Fatih Biçer
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Geleneksel Cumhuriyet Kupası'nda bu yıl Fatih Biçer şampiyon oldu.

        Serik'e bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Cullinan Golf Club'da düzenlenen Geleneksel Cumhuriyet Kupası'nda Taurus Golf Kulübü üyesi 48 golfçünün mücadele etti. 1 günlük turnuvada şampiyon Fatih Biçer olurken, yapılan müsabakalar sonunda A grubunda Mehmet Aygün, B grubunda ise Mustafa Türker ilk sırada yer aldı. Turnuva sonunda dereceye giren golfçülerin ödülleri Taurus Golf Kulübü kaptanı Ercan Çek, iş insanı Turgut Gözen, turizmciler Mehmet Aygün ve Ramazan Uçtan tarafından verildi.

        Taurus Golf Kulübü Başkanı Ali Kızıldağ, "Her şeyimiz, biricik Cumhuriyetimiz 101 yaşında. Ne kadar güzel 1 asrı geçtik, ikinci asra doğru devam ediyoruz. Bunlar güzel şeyler, kaybedince bir daha ele geçmeyecek şeyler, çok kıymetli şeyler. Sonraki nesillerimize bırakabileceğimiz en büyük miras. Taurus Golf Kulübü olarak Antalya'da her sene bu Cumhuriyet Kupamızı düzenliyoruz. Hem cumhuriyetimizi kutluyoruz hem de güzel bir organizasyon gerçekleştiriyoruz" dedi.

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