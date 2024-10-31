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        Motosikletiyle bariyere çarptı, yola devam edince minibüsün altına girdi

        ANTALYA'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği motosiklet bariyerlere çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 15:49 Güncelleme: 31.10.2024 - 15:55
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        Motosikletiyle bariyere çarptı, yola devam edince minibüsün altına girdi
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        ANTALYA'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği motosiklet bariyerlere çarptı. Ayağa kalkıp tekrar yoluna devam eden sürücüsünün motosikleti, bu kez de devrilip minibüsün altına girdi. O anlar, çevredeki bir otomobildeki yolcu tarafından kaydedildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde, Antalya Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü, ayağa kalkıp tekrar motosiklete binerek yola devam etti. Sürücünün kontrol etmekte zorlandığı görülen motosiklet, bariyerlere sürttükten sonra araçların arasına daldı. Yol ortasında devrilen motosiklet, bir servis minibüsünün de altında kaldı. Yaralanan kimliği belirsiz sürücü, adrese çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza, yoldan geçen bir araçtaki yolcu tarafından kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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