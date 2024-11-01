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        Lösemiyi yendi, aynı hastalıkla mücadele eden çocuklara umut oluyor

        ANTALYA'DA 6 yıl lösemi tedavisi görüp, sağlığına kavuşan Hüseyin Can Özkan (23), 'Ben iyileştim siz de yapabilirsiniz' deyip çocuk hastalara umut olabilmek için LÖSEV bünyesinde gönüllü faaliyetlere katılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 09:38 Güncelleme: 01.11.2024 - 09:40
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        Lösemiyi yendi, aynı hastalıkla mücadele eden çocuklara umut oluyor
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        ANTALYA'DA 6 yıl lösemi tedavisi görüp, sağlığına kavuşan Hüseyin Can Özkan (23), 'Ben iyileştim siz de yapabilirsiniz' deyip çocuk hastalara umut olabilmek için LÖSEV bünyesinde gönüllü faaliyetlere katılıyor.

        Lise döneminde 11'inci sınıfa giderken lösemi hastası olduğunu öğrenen Hüseyin Can Özkan, 6 yıl tedavi gördü. Hastalığının başında etkin bir belirti hissetmediğini söyleyen Özkan, ailesinin hastaneye götürmesiyle gerçeğin ortaya çıktığını anlattı. Tedavi sürecindeyken eğitim hayatından geri kalan, şimdi ise Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) peyzaj mimarlığı okuyan Özkan, “İlk başta sadece başıma ağrılar girmişti. Ailem tenimin soluklaştığını fark edince hastaneye giderek kan verdim. Değerlerimin düşük çıkmasıyla Kaş Devlet Hastanesi'ne yatışım yapıldı. İlk etapta kimse bana lösemi olduğumu söylemedi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevkim yapıldığında söylediler. O dönem 17 yaşındaydım. Yatışımın olduğu bölümde herkes çocuktu ve aralarında en büyük bendim. Daha önce hastane sürecim de olmadığı için bu durum bana ağır geldi. Yan etkilerini anlattıklarında çok duygulanmıştım. Okula 1 yıl ara vermek zorunda kaldım. Öğretmenlerim evime geldi ve liseyi tamamlayabildim" dedi.

        'İYİLEŞTİĞİMİ SÖYLEMELERİ TARİF EDİLEMEZ BİR DUYGUYDU'

        Hastane sürecinde moralini yüksek tutmaya çalıştığını belirten Hüseyin Can Özkan, “Hastanede başka hastaları gördüğümde kendime 'Tek yaşayan ben değilmişim' dedim. İyileşenleri gördüğümde benim için moral olmuştu. Yoğun kemoterapi aldığım için hastanede yatmam gerekiyordu. Enfeksiyon açısından da dışarı çıkmam tehlikeliydi. Tedavimin hafiflediği dönemlerde doktorlar beni dışarı çıkarıyordu. 1-2 haftalığına evime gidiyordum. Yoğun kemoterapi aldıktan sonra kemoterapi sürecim azaldı. Zaten doktorlar sürekli tetkik yapıyorlardı. Kanser hücreleri azaldıkça tedavim de azalıyordu. Kök hücre nakli için ailemden donör alındı ve ablam benimle uyumlu çıktı. Ablamdan nakil oldum ve kök hücre tedavisine başladım. Doktorların iyileştiğimi söylemeleri benim için tarif edilemez bir duyguydu. Tabi tedavim hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.

        HÜSEYİN CAN'DAN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA DESTEK

        AÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümü son sınıf öğrencisi Özkan, LÖSEV'e verdiği destekten şöyle bahsetti:

        “Tedavi sürecim azaldıktan sonra üniversite sınavına hazırlandım. Üniversite süreci hastalığımı unutmamı sağladı. Hayatımın bu döneminde de LÖSEV'le bir aradayım. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası, önem kazandığımız bir hafta. LÖSEV'e bu süreçte destek olmaya çalışıyorum. Sosyal sorumluluk, ofis kadroları ve hastane ziyaretleriyle destek veriyorum. 'Ben iyileştim siz de yapabilirsiniz' diyerek moral olmaya çalışıyorum. LÖSEV zaten hastaneye sık sık ziyaretler yapıyordu. Bize hem maddi hem manevi açıdan destek olmak adına benim de yanıma gelmişlerdi."

        'LÖSEV'LE ÇALIŞMALARI ÇOK ÖNEMLİ'

        LÖSEV Antalya İl Koordinatör Yardımcısı Özlem Uğurel ise “Bütün kanser hastalarına ve ailelerine ciddi desteklerde bulunuyoruz. Onları motive etmek adına sosyal etkinlikler, aktiviteler ve geziler düzenliyoruz. 2-8 Kasım'da Lösemili Çocuklar Haftası'nı coşkuyla, keyifle kutluyoruz. Hüseyin Can, ofis desteklerinde ve sosyal projelerde yer alan bir gencimiz. Hasta gençlerimizin iyileştikleri dönemde LÖSEV'le birlikte çalışıyor olması çok önemli ve anlamlı. Bu süreci onlar atlattı ve şu anda tanı almış, tedavisi devam eden çocuklara umut olmak en çok onların becerebileceği bir iş" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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