Prof. Dr. Bayezid: Pandemi bağış oranlarını olumsuz etkiledi

TÜRKİYE'de ilk yüz, çift kol ve dünyanın ilk kadavradan rahim naklinin yapıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden Prof. Dr. Ömer Bayezid, “Covid-19 pandemisi bağışı oranlarını çok olumsuz etkiledi. Beyin ölümü olan hastaların yakınları daha önceleri yüzde 36 oranında bağışı kabul ediyordu. Covid sonrası bu oran yüzde 19'a geriledi" dedi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2002 yılından 2023 Kasım ayına kadar Türkiye'de gerçekleştirilen toplam organ nakli sayısı, 74 bin 704 oldu. Bu nakillerin 52 bin 258'ini böbrek, 20 bin 671'ini karaciğer, 1210'unu kalp, 320'sini akciğer, 198'ini pankreas ve 47'sini ince bağırsak nakilleri oluşturdu. 2010 yılından 2023 Kasım’a kadar kornea nakilleri ise 37 bin 666 vakaya ulaştı. Organ nakli bekleyen binlerce hasta, bağışlanan organların nakledilmesiyle yeniden hayat buldu. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2023 Kasım ayı itibarıyla böbrek nakli bekleyen hasta sayısı 24 bin 449, karaciğer nakli bekleyen hasta sayısı 2 bin 600, kalp nakli bekleyen hasta sayısı 1477, akciğer nakli bekleyen hasta sayısı 204, pankreas nakli bekleyen hasta sayısı 277 ve kornea nakli bekleyen hasta sayısı 4 bin 119 olarak dikkati çekti.