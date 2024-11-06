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        Antalya'da paramotor olduğu değerlendirilen hava aracı düştü

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ormana paramotor olduğu değerlendirilen hava aracının düştüğü bilgisi üzerine, bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 09:42 Güncelleme: 06.11.2024 - 09:45
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        Antalya'da paramotor olduğu değerlendirilen hava aracı düştü
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        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ormana paramotor olduğu değerlendirilen hava aracının düştüğü bilgisi üzerine, bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, saat 09.00 sıralarında Alanya'ya bağlı İncekum Mahallesi'nde ormana bir hava aracının düştüğü ihbarında bulunuldu. Bunun üzerine bölgeye 2 araçla 10 AFAD personeli, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Paramotor olduğu değerlendirilen aracın düştüğü bölgede yangın çıktığı da belirtildi. Ekiplerin olay yerine ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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