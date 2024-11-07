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        Otobüste 'çocuğa dayak' kavgası

        ANTALYA'da toplu taşıma otobüsünde 'çocuğa dayak' yüzünden kavga eden 2 erkek yolcu, güçlükle ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 11:47 Güncelleme: 07.11.2024 - 11:50
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        Otobüste 'çocuğa dayak' kavgası
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        ANTALYA'da toplu taşıma otobüsünde 'çocuğa dayak' yüzünden kavga eden 2 erkek yolcu, güçlükle ayrıldı. Kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

        Antalya'da 'VS18' hat numaralı toplu taşıma otobüsünde bir yolcunun yanındaki çocuğu dövmesine, diğer yolcular tepki gösterdi. Araya girenler, erkek yolcuya engel olmaya çalışınca tartışma büyüdü. Bu sırada yolculardan biri, çocuğu döven yolcunun üzerine atlayıp, yumruklamaya başladı. Otobüsteki yolculardan bazıları panikle araçtan inerken, bir kadının "Biriniz yardım etsenize, erkek olacaksınız bir de" sözleri sonrası diğer yolcular, yumruk yumruğa kavga eden 2 kişiyi ayırmaya çalıştı. Araya girenlerin çabasıyla taraflar güçlükle ayrıldı. O anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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