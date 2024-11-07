Kavgayı ayırmak isterken taraflardan biri bacağından vurdu

ANTALYA’da kavga eden 3 kişiyi ayırmaya çalışan Ali Kaan B., "Sen neden karışıyorsun" diyen Cemil A. tarafından bacağından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 2 polis ise motosikletlerine taksinin çarpması sonucu hafif yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Buluşan Cemil A. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi arasında önce tartışma, ardından kavga çıktı. Kavga sırasında 2 kişiden biri, yanında getirdiği ekmek bıçağıyla saldırmaya çalıştı. Olayı gören Ali Kaan B., kavgayı ayırmak için koşarak geldi. Kavganın büyümesi üzerine Cemil A., belindeki tabancayı çıkarttı. Tabancayı gören 2 kişi koşarak uzaklaştı. Cemil A., Ali Kaan B.’yi "Sen neden karışıyorsun" diye bağırıp, sol bacağından vurdu. Cemil A. koşarak kaçarken, olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi.