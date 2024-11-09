Antalya'da orman yangını

Kumluca'nın Güzören Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye orman yangını söndürme ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına ilk anda arazözlerle müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği öğrenildi.

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