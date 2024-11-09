Antalyaspor evinde Bodrum FK'yı 3-2 ile geçti

STAT:Corendon Airlines Park Antalya

HAKEMLER: Alper Akarsu, Mehmet Salih Mazlum, Murat Altan

ANTALYASPOR: Abdullah Yiğiter - Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson Kelven, Güray Vural, Petrusenko, Erdal Rakip (Dk. 46 Kaluzinski), Soner Dikmen (Dk. 78 Ramzi Safuri), Sam Larsson (Dk. 78 Andros Townsend), Samudio (Dk. 65 Van De Streek), Gaich (Dk. 90+3 Gerxhaliu)

BODRUM FK: Gökhan Akkan - Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Ege Bilsel (Dk. 85 Celal Dumanlı), Ahmet Aslan (Dk. 68 Samet Yalçın), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 68 Brazao), Fredy (Dk. 78 Enes Öğrüce), Taylan Antalyalı (Dk. 46 Dimitrov), Seferi, Puşcaş

GOLLER: Dk. 24 Soner Dikmen, Dk. 35 Adolfo Gaich, Dk. 45+2 Sam Larsson (Antalyaspor) - Dk.13 Fredy, Dk. 59 Puşcaş (Bodrum FK)

SARI KARTLAR: Erdal Rakip, Thalisson Kelven, Veysel Sarı (Antalyaspor) - Taulant Seferi (Bodrum FK)

Süper Lig'in 12'nci haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Bodrum FK'yı 3-2 yendi. Ligin 32'nci haftasında Antalyaspor - Bodrum FK arasında oynanan karşılaşma öncesinde oyuncular seremoniye 'Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz' yazılı pankart ve üzerlerinde de Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının olduğu tişörtler ile çıktı.