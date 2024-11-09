Antalya'da orman yangını (3)

Antalya'nın Kumluca ilçesinde saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangını, 100 kişilik ekibin havadan ve karadan çalışması ile saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Hava araçlarının yanı sıra yangın bölgesine metrelerce uzunlukta hortum çekerek ulaşabilen kara ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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