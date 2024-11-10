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        Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 yaralı

        ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 19:11 Güncelleme: 10.11.2024 - 19:15
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        Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 yaralı
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        ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölündü.

        Kaza saat 14.00 sıralarında Döşemealtı'na bağlı Yeniköy Mahallesi Karapıynar Mevkii Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçe merkezi istikametine seyir halindeki Mustafa T.' yönetimindeki 07 AOU 894 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak savruldu. Yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölünerek bir tekerleği de koptu. Çarptığı aydınlatma direği üzerine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsünün Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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