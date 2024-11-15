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        Mahra'nın ölümüyle ilgili ihmal davasında beraat kararı

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde 2 yıl önce köpeklerden kaçarken kamyon altında kalıp yaralanan, 23 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden Mahra Melin Pınar'ın (9) ölümüyle ilgili 'ihmal' suçlamasıyla yargılanan dönemin Serik Belediye Veteriner Hizmetleri Müdürü G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 13:16 Güncelleme: 15.11.2024 - 13:20
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        Mahra'nın ölümüyle ilgili ihmal davasında beraat kararı
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde 2 yıl önce köpeklerden kaçarken kamyon altında kalıp yaralanan, 23 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden Mahra Melin Pınar'ın (9) ölümüyle ilgili 'ihmal' suçlamasıyla yargılanan dönemin Serik Belediye Veteriner Hizmetleri Müdürü G.G.M., beraat etti.

        Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 23 gün sonra yaşamını yitiren Mahra Melin Pınar'ın ölümünde ihmali olduğu iddiasıyla Serik 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan dönemin Serik Belediye Veteriner Hizmetleri Müdürü G.G.M., hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, G.G.M.'nin yanı sıra Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar, annesi Derya Pınar ve taraf avukatları katıldı. 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuksuz yargılanan G.G.M, olayda ihmali ve suçu olmadığını belirterek beraatini istedi. Savcılık mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme, G.G.M.'nin beraatine hükmetti. Duruşma sonrası karara tepki gösteren Murat Pınar ile Derya Pınar, dosyayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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