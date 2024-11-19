Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        'Rüşvet' operasyonu sonrası balıkçı barınağı yönetimine kayyım atandı

        ANTALYA Balıkçı Barınağı'na yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası yönetime kayyım atandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 11:30 Güncelleme: 19.11.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Rüşvet' operasyonu sonrası balıkçı barınağı yönetimine kayyım atandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA Balıkçı Barınağı'na yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası yönetime kayyım atandı. Kayyım, barınakta inceleme yapmak için bir dizi yasak kararı aldı.

        Yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Antalya Balıkçı Barınağı'nda tekne bağlama yeri edinmek isteyen tekne sahiplerinden 'Rüşvet' aldıkları iddiasıyla Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı C.T.'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli, 'Barınak' adlı operasyonda, 3 hafta önce gözaltına alındı. Toplam 40 şüpheli hakkında adli işlem başlatılan operasyonu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Konyaaltı Karakol Komutanlığı gerçekleştirdi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakıldı. Aralarında C.T.'nin de bulunduğu 4 kişi hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararı verildi.

        Antalya Balıkçı Barınağı'nda teknelerin barınma ihtiyacı ve karaya çekilip, indirilmesi işlemleri için yetkili Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi'nin tekne sahiplerinden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından belirlenen fiyat tarifesi dışında usulsüz para aldığını tespit eden ekipler, tekne sahiplerinin barınak içinde bağlama yeri edinebilmek için kooperatife resmi karşılığı olmayan ödemeler yapmaya mecbur bırakıldığını, kooperatifin kendi bünyesinde yürütmesi gereken faaliyetleri yerine getirmeyip, tekne sahiplerini işletmeci kooperatifle ilgisi olmayan kişilere yönlendirip haksız kazanç ve menfaat sağlandığını tespit etti.

        KAYYIM ATANDI

        Operasyonun üzerinden geçen 3 hafta sonunda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından barınağa kayyım atandı. Kayyım, 25 Kasım Pazartesi gününe kadar barınakta inceleme yapma kararı aldı. Bu tarihe kadar barınaktaki ticari ve özel tekne sahipleri dışında tekne ve araçların giriş çıkışlarının yasaklandığı duyuruldu. Barınak içerisinde bulunan market ve işletmelerin pazartesi gününe kadar kapalı olması kararlaştırılırken barınaktaki balık satış noktası da 25 Kasım Pazartesi gününe kadar kapatıldı. Mesai saatlerini de 08.30 ile 17.30 saatleri arasında sınırlandıran kayyım yönetimi barınak içerisindeki tüm faaliyetler için kayyım yönetiminden izin alınması gerektiğini kararlaştırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Bakan Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi mesajı: Çürük elma operasyonu
        Bakan Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi mesajı: Çürük elma operasyonu
        Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma başladı!
        Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma başladı!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Yükseliş sürüyor
        Yükseliş sürüyor
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Sevgilisini öldürüp canına kıymıştı! Yasak aşk iddiası!
        Sevgilisini öldürüp canına kıymıştı! Yasak aşk iddiası!
        Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti
        Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        İşveren priminde artış gündemde
        İşveren priminde artış gündemde
        Trump dönemini görmek istemeyene 4 yıllık gemi turu!
        Trump dönemini görmek istemeyene 4 yıllık gemi turu!
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri

        Benzer Haberler

        "Ara tatil" turizmde iç pazarda canlılık sağladı
        "Ara tatil" turizmde iç pazarda canlılık sağladı
        Antalya'da hem kalp hem böbrek nakilli hasta yaşama sıkıca sarıldı
        Antalya'da hem kalp hem böbrek nakilli hasta yaşama sıkıca sarıldı
        "Roma tavlası" oyunu, Alanya'daki Syedra Antik Kenti'nde yaşatılıyor
        "Roma tavlası" oyunu, Alanya'daki Syedra Antik Kenti'nde yaşatılıyor
        Ünlüler yeni yıla otellerin sahnesinde girecek
        Ünlüler yeni yıla otellerin sahnesinde girecek
        Antalyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
        Antalyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
        AESOB üyeleri kargolarını indirimli gönderecek
        AESOB üyeleri kargolarını indirimli gönderecek