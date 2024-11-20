Kamyonetle geri manevra yapan eşinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde Kerim Kocaman'ın (54), kamyonetle geri manevra yaparken çarptığı Sebahat Kocaman (49), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sularında Gökbel Yaylası Gömürgen mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Kerim Kocaman, 07 HAD 01 plakalı kamyonetiyle evinin önünden sokağa çıkmak için geri manevra yaptığı sırada aracın arkasında bulunan eşi Sebahat Kocaman'a çarptı. Yere düşerek aracın altında kalan Sebahat Kocaman ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sebahat Kocaman, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kocaman’ın cenazesi otopsi işlemleri için Alanya Belediyesi Cenaze Hizmetleri morguna kaldırıldı.