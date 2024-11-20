Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da, boş arazide anne köpek ve 2 yavrusu tüfekle öldürülmüş halde bulundu

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde anne köpek ve 2 yavrusu, boş arazide tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 22:05 Güncelleme: 20.11.2024 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da, boş arazide anne köpek ve 2 yavrusu tüfekle öldürülmüş halde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA’nın Serik ilçesinde anne köpek ve 2 yavrusu, boş arazide tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Sağ bulunan 1 yavru ise korumaya alındı.

        Serik’e bağlı Çandır Mahallesi’ndeki öğrenci yurdunun yakınlarında bulunan boş arazide, dün akşam saatlerinde 2’si yavru 3 köpek, silahla vurulmuş halde bulundu. Durumu öğrenip olay yerine giden hayvanseverler anne ve 2 yavrusunun av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Dişi köpeğin hayattaki 2 yavrusundan biri ise sağ olarak bulunarak korumaya alındı. Diğer yavrunun bulunması için arama yapıldı ancak sonuç elde edilemedi. Şikayet üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        Serik Patili Dünya Derneği Başkanı Ayşegül Yılmaz, olayın vahşet olduğunu belirterek, bunu yapanların bir an evvel bulunmasını istediklerini söyledi. Yılmaz, “Duyarlı vatandaşlarımız beni aradı ve boş arazide 3 köpeğin vurularak öldüğünü söylemesi üzerine olay yerine gittik. Orada bir Golden melezi cinsi anne köpek ve 2 yavrusunun vahşi bir şekilde öldürülmüş olduğunu gördük. Anne köpeğin başka yavruları da olabilir diye çevrede arama yaptık ve çalılıklar arasında 1 yavru köpeği sağ olarak bulduk. Yavru köpeği yanımıza korumaya aldık. Konunun takipçisi olacağız” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den Suriye'ye saldırı: 36 ölü
        İsrail'den Suriye'ye saldırı: 36 ölü
        Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        Komisyondaki gerginlikle ilgili açıklama
        Komisyondaki gerginlikle ilgili açıklama
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        "Beni taciz etti"
        "Beni taciz etti"
        20 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        20 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Forvetsiz değil hedef santrforsuz
        Forvetsiz değil hedef santrforsuz
        Yarın için 46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        Yarın için 46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        Beşiktaş yeni mobil uygulamasını tanıttı!
        Beşiktaş yeni mobil uygulamasını tanıttı!
        Transfer için gözler Friedel'da!
        Transfer için gözler Friedel'da!
        Toparlanma ne zaman satın alınır?
        Toparlanma ne zaman satın alınır?
        Oosterwolde'den ayrılık itirafı!
        Oosterwolde'den ayrılık itirafı!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz

        Benzer Haberler

        Muz serasında iş kazası: 2 ölü, 2 yaralı
        Muz serasında iş kazası: 2 ölü, 2 yaralı
        Alanya'da muz serasındaki raylı sistemden düşen 2 kişi öldü, 2 kişi yaralan...
        Alanya'da muz serasındaki raylı sistemden düşen 2 kişi öldü, 2 kişi yaralan...
        Alanya'da "Türk Dil Kurumu ve Türk Dünyasında Ortak Alfabe" konulu konferan...
        Alanya'da "Türk Dil Kurumu ve Türk Dünyasında Ortak Alfabe" konulu konferan...
        Kamyonetle geri manevra yapan eşinin çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Kamyonetle geri manevra yapan eşinin çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Alanya'da sürücünün otomobiliyle geri manevra yaparken çarptığı eşi öldü
        Alanya'da sürücünün otomobiliyle geri manevra yaparken çarptığı eşi öldü
        Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 hastaya umut olacak
        Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 hastaya umut olacak