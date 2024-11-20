Antalya'da, boş arazide anne köpek ve 2 yavrusu tüfekle öldürülmüş halde bulundu

ANTALYA’nın Serik ilçesinde anne köpek ve 2 yavrusu, boş arazide tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Sağ bulunan 1 yavru ise korumaya alındı.

Serik’e bağlı Çandır Mahallesi’ndeki öğrenci yurdunun yakınlarında bulunan boş arazide, dün akşam saatlerinde 2’si yavru 3 köpek, silahla vurulmuş halde bulundu. Durumu öğrenip olay yerine giden hayvanseverler anne ve 2 yavrusunun av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Dişi köpeğin hayattaki 2 yavrusundan biri ise sağ olarak bulunarak korumaya alındı. Diğer yavrunun bulunması için arama yapıldı ancak sonuç elde edilemedi. Şikayet üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.