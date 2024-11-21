Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Otobüsün arkasına tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

        ANTALYA'dapatenli 3 gencin belediye otobüsünün arkasına tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 11:41 Güncelleme: 21.11.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otobüsün arkasına tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'dapatenli 3 gencin belediye otobüsünün arkasına tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı'nda gece saatlerinde patenli 3 genç, belediye otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Akan trafikte hızla ilerleyen otobüsün arkasında tutunarak giden 3 genci, arkadan gelen 2 patenli genç de takip etti. Kendi canlarını ve trafiği tehlikeye sokan patenli gençler, diğer sürücülerin uyarılarına aldırış etmedi. Patenli gençler, bir süre sonra tutundukları otobüsü bırakarak, yola devam etti. Gençlerin rahat tavırları ve riskli davranışları korkuttu.

        Kentte 27 Nisan'da kamyonetin arkasına tutunup, dengesini kaybedince arkasından gelen otomobilin altında kalan patenli 14 yaşındaki Berat Bayram, hayatını kaybetmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Halı sahadan dönerken silahlı çatışmanın ortasında can veren gencin babası konuştu
        Halı sahadan dönerken silahlı çatışmanın ortasında can veren gencin babası konuştu
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        Sanders önerdi, Senato reddetti
        Sanders önerdi, Senato reddetti
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Duvara bantlı muza 6.2 milyon dolar!
        Duvara bantlı muza 6.2 milyon dolar!
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        Polis memurlarına silahlı saldırıda ifade ortaya çıktı!
        Polis memurlarına silahlı saldırıda ifade ortaya çıktı!
        ABD'de Trump ve Musk 'evden çalışma'yı kaldırıyor
        ABD'de Trump ve Musk 'evden çalışma'yı kaldırıyor
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        İzmir'de 5 kardeşin yangında öldüğü facianın itfaiye raporu ortaya çıktı
        İzmir'de 5 kardeşin yangında öldüğü facianın itfaiye raporu ortaya çıktı
        Trump'ın zaferine üzülene İtalya'da 1 euroya ev
        Trump'ın zaferine üzülene İtalya'da 1 euroya ev
        Meteoroloji'den 49 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var!
        Meteoroloji'den 49 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var!
        Ukrayna'nın, Batı füzelerini kullanması savaşın gidişatını değiştirebilir mi?
        Ukrayna'nın, Batı füzelerini kullanması savaşın gidişatını değiştirebilir mi?
        Chrome resmen satılıyor mu? ABD resmi talepte bulundu
        Chrome resmen satılıyor mu? ABD resmi talepte bulundu

        Benzer Haberler

        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi"nde...
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi"nde...
        Ekran izleme süresinin uzaması göz kuruluğu ve şaşılık riskini artırıyor
        Ekran izleme süresinin uzaması göz kuruluğu ve şaşılık riskini artırıyor
        Engelli kadının deniz kenarında oturma hayali gerçeğe dönüştü
        Engelli kadının deniz kenarında oturma hayali gerçeğe dönüştü
        Serik'te hafif ticari araçta seyir halindeyken yangın çıktı
        Serik'te hafif ticari araçta seyir halindeyken yangın çıktı
        Göz hekimleri Antalya'daki kongrede buluştu
        Göz hekimleri Antalya'daki kongrede buluştu
        Turizm kentinin 25 yıl sonraki iklim krizi senaryosu 'Kıyamet' filminde
        Turizm kentinin 25 yıl sonraki iklim krizi senaryosu 'Kıyamet' filminde