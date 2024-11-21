Otobüsün arkasına tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
ANTALYA'dapatenli 3 gencin belediye otobüsünün arkasına tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
ANTALYA'dapatenli 3 gencin belediye otobüsünün arkasına tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı'nda gece saatlerinde patenli 3 genç, belediye otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Akan trafikte hızla ilerleyen otobüsün arkasında tutunarak giden 3 genci, arkadan gelen 2 patenli genç de takip etti. Kendi canlarını ve trafiği tehlikeye sokan patenli gençler, diğer sürücülerin uyarılarına aldırış etmedi. Patenli gençler, bir süre sonra tutundukları otobüsü bırakarak, yola devam etti. Gençlerin rahat tavırları ve riskli davranışları korkuttu.
Kentte 27 Nisan'da kamyonetin arkasına tutunup, dengesini kaybedince arkasından gelen otomobilin altında kalan patenli 14 yaşındaki Berat Bayram, hayatını kaybetmişti.
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