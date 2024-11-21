Öldürülen köpeğin bir yavrusu daha sağ bulundu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde arazide 2 yavrusuyla birlikte tüfekle vurularak öldürülen köpeğin 1 yavrusu daha sağ bulundu. Korumaya alınan 2 yavrunun sahiplendirileceği belirtildi.

Çandır Mahallesi'nde salı akşamı öğrenci yurdunun yakınlarındaki boş arazide 2'si yavru 3 köpek, av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. Durumu öğrenip olay yerine giden hayvanseverler anne ve 2 yavrusunun av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğünü gördü. Dişi köpeğin 1 yavrusu sağ olarak bulundu.

Bugün bölgeye giden hayvanseverler hayvanın 1 yavrusunu daha sağ buldu. 2 yavru, korumaya alındı. Jandarmanın olayla ilgili incelemesinin sürdüğü, Serik Belediyesi ekiplerinin de öldürülen köpekleri sağlık kurallarına uygun şekilde gömdüğü öğrenildi.

Serik Patili Dünya Derneği Başkanı Ayşegül Yılmaz ile Başkan Yardımcısı Mustafa Denizer, köpeklerin öldürülmesine tepki gösterdi. Köpeklerin bulunduğu alanda açıklama yapan Yılmaz hayvanlara zarar verenlerin yasal boşluklardan faydalanıp katletmeye devam ettiğini söyledi. Yılmaz, "Boş arazide 3 köpeğin öldüğü haberi ulaştı. Olay yerine gittiğimizde anne köpek ve 2 yavrusunun vahşice öldürüldüğünü gördük. Jandarmaya bildirdik. Çalılıkta bir yavru köpek bulmuştuk, bugün de biraz ileride 2’nci yavru köpeğimizi bulduk. Hem çok üzgünüz hem de çok mutluyuz" dedi.