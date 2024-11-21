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        Antalya'nın 6 ilçesinde okullar 1 gün tatil

        ANTALYA'nın 6 ilçesinde yarın (Cuma) eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 16:12 Güncelleme: 21.11.2024 - 16:12
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        Antalya'nın 6 ilçesinde okullar 1 gün tatil
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        ANTALYA'nın 6 ilçesinde yarın (Cuma) eğitime 1 gün ara verildi.

        Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden gelen turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı üzerine AFAD İl Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi'nde Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yağışlarla ilgili İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde yarın eğitime 1 gün ara verilmesine karar verildiği açıklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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