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        Hortum, 100 dönüm alan üzerine kurulu serayı yıktı

        ANTALYA'nın Aksu ilçesinde sabaha karşı çıkan hortum nedeniyle 100 dönümün üzerinde sera kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 14:06 Güncelleme: 23.11.2024 - 14:10
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        Hortum, 100 dönüm alan üzerine kurulu serayı yıktı
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        ANTALYA'nın Aksu ilçesinde sabaha karşı çıkan hortum nedeniyle 100 dönümün üzerinde sera kullanılmaz hale geldi. Hortumdan 5 dakika önce serada bulunan Çiftçi Şenay Rüzgar, "Seranın içinden 5 dakika önce çıktım. Sonrasında hortum bir anda yıkıp geçti. Burayı kredi çekip, yaptırmıştım. İçindeki ürünlerle birlikte 30 milyon lira zararım var" dedi.

        Turizm kenti Antalya'da 2 gündür etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Serik, Manavgat, Alanya, Gündoğmuş, Akseki ve İbradı ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Özellikle Serik ilçesine dün 24 saatte metrekareye 125,7 kilogram yağış düştü. Cadde ve sokaklar su ile doldu, bazı araçlar yolda kaldı, tarım alanları zarar gördü. Serik ilçesinde bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Turizm merkezi Belek'te 100'ün üzerindeki lüks villanın giriş katlarına su dolması nedeniyle evdeki eşyalarda hasar meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından dün Antalya genelinde 2 bin 389 personel görevlendirildi. Çalışmalarda 692 araç, 155 iş makinesi, 6 bot, 71 motopomp ve 40 dalgıç pompa kullanıldı. 89 ihbar alındı ve 403 kişi mahsur kaldığı yerlerden tahliye edildi.

        AKSU İLÇESİNİ HORTUM VURDU

        Manavgat ilçesinde 500 kişinin tatil yaptığı 5 yıldızlı oteli de su bastı. Tatilciler tahliye edilerek farklı otellere yönlendirildi. Zaman zaman hızını artıran yağış, gece boyu da sürdü. Sabaha karşı Aksu ilçesi Kundu ve Kemerağzı mahallelerindeki seraların bulunduğu bölgede hortum meydana geldi. 100 dönümün üzerinde naylon sera hortumun ardından yıkılarak kullanılamaz hale geldi. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal ve Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürü İhsan İnal, hortumun zarar verdiği bölgede incelemede bulundu.

        'BU AFETLERİ SIK SIK YAŞACAĞIZ'

        Turuncu kodlu uyarının günler öncesinden yapıldığına dikkati çeken Müdür Erkal, "Maalesef her sene yaşadığımız sağanak yağış ve hortumla birlikte bazı yerlerde sel ve taşkın olayları yaşandı. Sahada tüm gelişmeleri takip ediyoruz. Hortum da meydana geldi. Seralarımız zarar gördü" dedi. Hem seraların hem de ürünlerin yaşadığı zararın tespiti için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Erkal, "TARSİM sigortası bizim güvencemiz. İklim değişikliğiyle birlikte ne yazık ki ilerleyen dönemlerde bu afetleri sık sık yaşayacağız. Çiftçimizin bu sigortayı yaptırması önemli" diye konuştu. Aksu ilçesi Kundu Mahalle Muhtarı Ali Çiftçioğlu da seraların hortum nedeniyle büyük oranda zarar gördüğünü söyledi. Çiftçioğlu, "Hafif ve ağır olmak üzere 100 dönümün üzerinde bir hortumun zararı var. Zarar görenlerin arasında sigortayı yetiştiremeyen çiftçilerimiz de vardı ne yazık ki" dedi.

        'SERADA ZARARIM BÜYÜK'

        Kemerağzı Mahallesi'nden çiftçi Şenay Rüzgar'ın da 18 dönümlük serası hortum nedeniyle zarar gördü. Hortumun geleceğini düşünerek serasına girip, kontrol eden Rüzgar, faciadan dakika farkıyla kurtuldu. Rüzgar, "Seranın içinden 5 dakika önce çıktım. Sonrasında hortum bir anda yıkıp geçti. Burayı kredi çekip, yaptırmıştım. İçindeki ürünlerle birlikte 30 milyon lira zararım var" diye konuştu. 22 dönümlük seranın sahibi Mehmet Yılmaz da bir anda hortumun geçtiğini gördüğünü söyledi. Seralarının yanına geldiğinde zararın boyutunu gördüğünü belirten Yılmaz, "Geldim baktım, durumum bu. Şu anda bu serada zararım büyük" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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